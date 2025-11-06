La innovación no esperará por nosotros

La innovación no se detiene. No pregunta si estamos listos, ni concede treguas a quienes dudan. Como las mareas, avanza con fuerza y transforma todo lo que toca. El desafío para la República Dominicana, y en particular para nuestra academia, es simple pero ineludible: o nos sumamos al cambio con decisión, o seremos arrastrados por él, quedando relegados a un lugar irrelevante en el mapa del conocimiento y la competitividad global.

Vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías renovables y la transformación digital son más que tendencias: son estructuras que sostienen economías enteras. No se trata de una opción. Las naciones que han entendido esto se han colocado a la vanguardia, generando empleos de calidad, atrayendo inversión y fortaleciendo su resiliencia frente a crisis globales. América Latina, y en particular nuestro país, no puede darse el lujo de seguir mirando estos procesos desde la barrera.

La buena noticia es que no partimos de cero. Instituciones como el INTEC han demostrado que con visión estratégica es posible abrir caminos. El reciente posicionamiento en rankings internacionales confirma que nuestra academia tiene la capacidad de competir en escenarios de exigencia global. Hemos firmado acuerdos en áreas clave como la ingeniería biomédica y hemos impulsado programas que fomentan el interés de jóvenes, especialmente mujeres, en carreras STEM. Estos pasos son valiosos, pero deben multiplicarse y convertirse en política nacional. La innovación no puede depender de esfuerzos aislados; debe ser una prioridad compartida.

El rol de la academia es decisivo. No basta con transmitir conocimientos, debemos generar investigación, incubar soluciones y formar líderes que respondan a los problemas de hoy y de mañana. La educación superior dominicana tiene que convertirse en un laboratorio de ideas, donde la creatividad se traduzca en productos, servicios y políticas que impacten directamente a la sociedad. Es hora de abandonar el paradigma de la universidad como torre de marfil y abrazar la idea de una universidad como motor del desarrollo nacional.

En ese camino, la apuesta por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es imprescindible. Las cifras son claras: los países que más invierten en estas áreas son los que exhiben mayores índices de desarrollo humano y económico. Sin embargo, nuestra realidad aún refleja brechas preocupantes: una baja matrícula en carreras STEM, poca inversión en investigación y un limitado acceso a recursos tecnológicos en muchas comunidades. Cambiar esta realidad exige decisiones valientes: invertir más, incentivar a los estudiantes desde edades tempranas, crear fondos para proyectos de investigación y generar alianzas con el sector privado.

La innovación, además, debe ser inclusiva. No podemos hablar de futuro si este no contempla a todos. Por eso, resulta vital promover la participación de las mujeres en STEM y garantizar que cada joven, sin importar su origen socioeconómico, tenga la oportunidad de acceder a una educación de calidad que lo prepare para un mundo en constante transformación. La equidad no es solo un principio ético, es también una estrategia de desarrollo. Un país que deja fuera a la mitad de su población en áreas críticas está hipotecando su progreso.

La transformación tecnológica que necesitamos no depende únicamente de infraestructura o financiamiento. Se trata también de cultura, de actitud y de voluntad política. Así como hemos demostrado que, frente a tragedias colectivas, la sociedad dominicana es capaz de unirse y reinventarse, del mismo modo debemos asumir la innovación como un compromiso compartido. La innovación no es solo tarea de científicos o empresarios; es responsabilidad de todos. El estudiante que se atreve a investigar, la empresa que apuesta por un nuevo modelo productivo, el Estado que decide invertir en ciencia, el docente que desafía métodos tradicionales para despertar la curiosidad: todos son piezas de un mismo engranaje.

El tiempo de la duda ya pasó. Cada día que retrasamos decisiones en materia de ciencia, tecnología e innovación, perdemos oportunidades que otros países sí están aprovechando. La República Dominicana tiene talento, creatividad y resiliencia. Lo que necesitamos ahora es decisión. La innovación no esperará por nosotros, y esa es la mayor lección que debemos asumir.

Hoy, más que nunca, es momento de actuar. Que el ejemplo de nuestras universidades, de nuestros jóvenes investigadores, de nuestras alianzas estratégicas, se convierta en la norma y no en la excepción. No esperemos que otros nos marquen el rumbo. Seamos nosotros quienes abramos camino. Porque el futuro, y las oportunidades que trae consigo, ya están aquí. Solo falta que tengamos el valor de asumirlos.