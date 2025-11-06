DIECOM y publicidad

Lo de que en qué momento se asumió que la colocación publicitaria se traducía en un mayor control sobre la opinión pública, viene de lejos. Décadas atrás se podía explicar la estrategia de dominación, desde la lógica de la estructura vertical de los medios y su configuración oligopólica, y, aún así, la ética periodística lo hacía difícil.

Hace 50-60 años, en cualquier país tercermundista, todo intento serio de Golpe de Estado implicaba la toma de control inmediata de la estación de televisión (sí, “la”, en singular). Hoy, eso sería imposible, no sólo por la cantidad de emisoras convencionales, también por los cientos de canales online y los miles de influencers.

Estamos en una etapa de transición desde un escenario conocido, hacia quién sabe dónde. Uno donde la permanente intención del poder de controlar los medios ya no resulta efectiva al momento de intentar administrar la información; porque estos tienen mayores niveles de independencia y formas complementarias de sostenerse; y porque coexisten en un amplio ecosistema digital, cuya estructura se diluye en una multitud de personajes que cada día va en aumento.

Al PLD le tocó vivir entre 2004 y 2020 los inicios de esa etapa de transición comunicacional, y, probablemente, en el futuro dirían que al PRM también. En los hechos, la realidad mediática donde el PLD se movía como pez en el agua no es la que le ha tocado vivir al PRM; y las soluciones de antes ya no funcionan, porque –como dijo Benedetti–, “cuando creímos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”.

El análisis cuantitativo de los más de RD$20,800 millones manejados por la DIECOM, entre 2020 y septiembre de 2025; el criterio de selección de las asignaciones; la modalidad contractual de manejo de agencia utilizada; las contraprestaciones establecidas; la asignación directa de recursos de forma tercerizada, “por debajo del radar” de la DGCP, etc.; quizás le tocará hacerlo a la Cámara de Cuentas o al Ministerio Público independiente… quién sabe.

Desde agosto, la nueva dirección de la DIECOM pondera criterios cuantitativos diferentes y analiza la efectividad cualitativa del modelo heredado, por lo que toca sugerirle, que muchas buenas causas “políticamente correctas” deberían ser impulsadas, promovidas y publicitadas desde el propio Estado, porque tienen un alto valor social de retorno.

Campañas educativas sobre moral y cívica; tránsito; prevención del dengue; aspectos medioambientales; conocimiento de la Constitución; concientización sobre prevención y detección temprana en cáncer de mama y próstata; etc., –por sólo citar algunos– son temas que diariamente deben ser enseñados a la ciudadanía, por medio de campañas de educación permanente, que redunden en un cambio de actitud general frente a esos problemas (con impacto medible).

Gastar bien no implica festinar o derrochar, todo lo contrario. Si la necesidad política obliga a financiar adhesiones o mantener neutralidades mediáticas (siempre ha sido así), que al menos sea a cambio de prestar un servicio educativo de alto valor ciudadano, y no meramente la colocación de un anuncio.