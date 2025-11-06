El congreso Aprendo 2025, el Popular y Educa: apuesta por la calidad educativa en RD

Para informar la realización de la 29ª edición del Congreso Internacional de Educación “Aprendo 2025”, ejecutivos del Banco Popular recibieron en la Torre Popular, anteayer 11 de noviembre 2025, al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), doctor Franklin García Fermín; a varios ex ministros de educación; a los directivos de Acción Empresarial por la Educación (Educa), entre ellos a su presidenta —la señora Susana Martínez Nadal—; a actores clave del sistema y a los medios de comunicación.

El encuentro permitió corroborar que esta institución financiera continúa apoyando el desarrollo educativo e interesada por las iniciativas orientadas a incrementar la calidad del aprendizaje de los docentes nacionales, especialmente del sistema público y del nivel preuniversitario, objetivo cardinal del Congreso de Educa.

La apertura estuvo a cargo del escritor y poeta José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular quien, además, ostentó la representación de los presidentes del Grupo y del Banco Popular, señores René Grullón Finet y Christian Paniagua, respectivamente.

En su intervención, el señor Mármol compartió la convicción corporativa de que el “verdadero progreso”, más que por el logro de avances tecnológicos, se mide por “la capacidad de formar ciudadanos éticos, solidarios y consecuentes”.

—Se necesita “una educación que promueva el discernimiento, la profundidad intelectual, el respeto a la diversidad y el liderazgo comprometido”— señaló, para agregar que la “educación de hoy debe preparar a los individuos para el mundo de hoy y de mañana”, donde “la incertidumbre por los cambios de paradigmas” que las nuevas tecnologías empujan “serán la constante a la que habremos de adaptarnos”. Ese panorama, bosquejado desde los postulados de la sostenibilidad, desafía la educación de las generaciones más jóvenes.

Ante los avances de la inteligencia artificial —cuyo utilidad educativa el Congreso Educa aborda desde distintos enfoques, incluyendo el ético—, resaltó la pertinencia de la educación en valores que forma personas más comprometidas, arguyendo que “Frente a la artificialidad de la llamada «inteligencia digital» y la proliferación de un conocimiento superficial que a menudo simplifica la complejidad del pensamiento humano” la apuesta del Popular es clara: “necesitamos una educación que, aprovechando los avances de las nuevas tecnologías, promueva el discernimiento, la profundidad intelectual, el respeto a la diversidad, el liderazgo comprometido, en la medida en que se sustentan en valores universales”.

Mármol también destacó el apoyo institucional a educandos mediante el programa de becas “Excelencia Popular”. Actualmente “beneficia a más de 300 estudiantes”, informó, para calificarlo como “el más amplio e integral del sistema financiero nacional”. Añadió que el 48% de sus beneficiarios son mujeres; que más del 60% de las becas otorgadas en su convocatoria más reciente fueron para cursar carreras STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas), disciplinas de demostrado y decisivo impacto en el desarrollo.

Los organizadores de esta 29ª edición del Congreso Aprendo 2025 socializaron con los asistentes estadísticas y resultados —oficiales y cuantitativos— sobre la Educación nacional, sus logros y retos, haciendo encomiable esta iniciativa.

La segunda parte del Congreso Educa 2025 será los días 21 y 22 de noviembre, en el hotel Jaragua de Santo Domingo.