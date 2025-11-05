Vivamos en Constitución

Este jueves, 6 de noviembre, la República Dominicana celebra el 181 aniversario de la proclamación de la Constitución, hecho ocurrido en San Cristóbal, en el año 1844.

El propio texto constitucional (Art. 6) consigna el principio de Supremacía de la Constitución, disponiendo que todas las personas y órganos están sujetos a la Carta Magna, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, y que son nulos toda ley, decreto resolución, reglamento o acto contarios a ésta.

En tal sentido, debemos vivir en Constitución, respetándola y acatando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.” (Art. 184) Propicia es la ocasión para exhortar a participar en los actos conmemorativos de este aniversario, que organizan tanto el TC como las autoridades estatales. Y recordar que el jueves es laborable. El feriado es el lunes, 10 de noviembre.