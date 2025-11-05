La tragedia de las agua

Las aguas, así como las guerras, cuando desborda su impetuosidad, son catastróficas. Por eso, cuando llegan las tormentas, el país se llena de pánico y el terror ronda por los vecindarios pobres, por la economía de los chiriperos, por los presupuestos de asistencia social de los gobiernos, por las cajas registradoras de las empresas porque merman sus ventas, en fin, son una verdadera tragedia para todo el mundo. También son una muestra contundente de nuestra falta de higiene pública, de nuestras improvisaciones inmobiliarias, de nuestro desorden habitacional y un espejo real de nuestras fragilidades.

Cuando la naturaleza muestra sus fuerzas, deja a su paso el drama de siempre: hogares destruidos, vidas perdidas, platanales y arrozales encharcados, puentes y carreteras dañados, damnificados que muchas veces fijan para siempre su residencia en los refugios, en fin, se desnudan nuestras debilidades sociales y materiales.

Estos fenómenos, cada vez más frecuentes y destructivos, provocan que el agua deje de ser símbolo de vida para convertirse en río de dolor.

Ciertamente, las tormentas dejan cicatrices, pero también dejan lecciones. Nos recuerdan que el cambio climático es una realidad que nos traerá fenómenos cada vez más furiosos y frecuentes; que constituye un gran riesgo construir una vivienda en la orilla de los ríos y cañadas; que debemos tomar en cuenta las orientaciones de las autoridades antes del desastre para preservar la vida; que debemos evitar que los desagües de las vías públicas se llenen de basura; que debemos invertir en el sistema de drenaje pluvial o sanitario de la ciudad, en fin, nos convocan a revisarnos.