El Gobierno dominicano ha anunciado este lunes la posposición de la Cumbre de las Américas, el evento diplomático más importante previsto a realizarse en el marco de los dos períodos de gobierno del presidente Abinader.

En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se lee lo siguiente:

“En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios

países del Caribe”.

Piensa uno en la exclusión de la cumbre de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua y en la escalada de la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, así como con Colombia, en donde el presidente Petro ha sido sancionado con la cancelación de su visa, posteriormente incluido en la Lista Clinton, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La declaración del Mirex indica también que: “Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan”.

En el horizonte hay elecciones programadas en Honduras, Costa Rica, Perú, Brasil y Colombia, a propósito de las sanciones a Gustavo Petro, donde es probable que gane las elecciones algún candidato contrario al actual gobernante. Se habla de elecciones en Haití, pero hay que ver cómo evoluciona la crisis de ese país.

Desde el momento en que la República Dominicana, anunció que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela, se conoció la reacción de México, de no asistir y posteriormente de Colombia, muy probablemente otros países harían lo mismo. Así que la Cumbre ya estaba disminuida con la ausencia de al menos 5, de los 35 países supuestos a participar.

Si bien es cierto que el ambiente de la región está enrarecido por los conflictos existentes, está claro que la decisión dominicana de excluir los tres gobiernos no democráticos, no hizo más que calentar aún más la olla.

Juan Bosch, repetía mucho la vieja expresión de José Martí de que; “en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven”.

Habrá que hurgar con detenimiento para saber, las cosas que no se ven, de la decisión dominicana, hay quienes entienden que uno de los escenarios probables es que en Venezuela haya otro gobierno el próximo año, no hace mucho que el presidente Trump dijo que cree que los días de Maduro están contados.

El país ha dedicado tiempo, dinero (chacabanas incluidas) y esfuerzo, al montaje de este evento, hay quienes llegan a afirmar que el actual canciller, no ha sido sustituido sólo a la espera de la culminación de esta Cumbre, que le ha correspondido organizar, por lo que la posposición del mismo, no es un triunfo, sino un revés, por muy oportuna que pueda parecer, esa decisión.

El juego geopolítico, ha complicado lo que estaba supuesto a ser éxito diplomático dominicano, al ser anfitrión, por primera vez, de esa cumbre en su décima edición.

Habrá quien diga que nunca es tarde si la dicha es buena, a ver si en 2026 la Cumbre de las Américas, corre con mejor suerte.