Las mafias y sus enclaves decisivos

Es desalentador comprobar cómo autoridades políticas, militares y judiciales se han prestado para actuar como enclaves decisivos de las mafias del narcotráfico.

Esta complicidad es la clave que ha permitido al crimen organizado consolidarse como una entidad robusta en nuestro país y en América Latina.

No descubrimos nada nuevo, sino una realidad que día a día se entroniza en las esferas del Estado, llamadas a proteger la soberanía y la ley.

En la mayoría de los episodios que marcan el combate al narcotráfico, este contubernio ha quedado al descubierto.

El ejemplo más reciente involucra a un general de la Policía —alguna vez considerado futuro jefe de la institución— y a un regidor oficialista.

En el pasado, otros individuos de alta, mediana o baja categoría, así como políticos electos y miembros del sistema judicial y penitenciario, han sido descubiertos en estas redes.

Esto indica que la efectividad del crimen organizado descansa más en estos soportes de autoridad que en la capacidad intrínseca de los carteles.

La penetración es tal que expertos hablan de una "simbiosis" que devora las instituciones desde dentro.

Pero la corrupción es solo el síntoma más visible. Las raíces estructurales son más profundas.

El crimen prolifera donde el Estado está ausente y la pobreza engrosa más y más gentes cada día.

El avance del crimen organizado es un síntoma de fallas profundas en nuestro contrato social.

No se resolverá solo con balas, sino con la construcción de estados más presentes, justos y legítimos.

Nuestra seguridad y democracia dependen de atrevernos a cuestionar no solo la corrupción, sino también el modelo que alimenta esta guerra.