La familia, camino querido por Dios

Jesús no vino al mundo de manera aislada, sino que eligió nacer y crecer en el calor de una familia.

Con ello quiso mostrarnos que la familia es el camino natural por donde pasa la vida.

En Nazaret aprendió el valor del trabajo, la obediencia, la ternura y la fe. Allí, en la sencillez del hogar, se reveló el amor de Dios hecho cercano.

La familia, por tanto, es el corazón mismo del proyecto divino para la humanidad.

Donde hay amor, respeto y oración, Dios habita. Fortalecer la familia es cuidar la raíz de la vida cristiana y el fundamento la sociedad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.