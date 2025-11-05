Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Opinión

UN MOMENTO

La familia, camino querido por Dios

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Jesús no vino al mundo de manera aislada, sino que eligió nacer y crecer en el calor de una familia

Con ello quiso mostrarnos que la familia es el camino natural por donde pasa la vida. 

En Nazaret aprendió el valor del trabajo, la obediencia, la ternura y la fe. Allí, en la sencillez del hogar, se reveló el amor de Dios hecho cercano. 

La familia, por tanto, es el corazón mismo del proyecto divino para la humanidad. 

Donde hay amor, respeto y oración, Dios habita. Fortalecer la familia es cuidar la raíz de la vida cristiana y el fundamento la sociedad. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

