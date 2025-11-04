Un conflicto doméstico de Bizancio devino universal

Durante los años 860 al 880 la Iglesia de Bizancio estuvo dividida. De un lado, estaba el patriarca Ignacio y del otro, Focio, candidato a patriarca del emperador Miguel III. Ambos recurrieron al papa, quien falló a favor de Ignacio “sin conocer el fondo del asunto”. Focio excomulgó al papa Nicolás I ( 858 – 867).

Un nuevo emperador, Basilio I, dejó de favorecer a Focio, hecho que permitió la convocatoria de un concilio en Constantinopla (869-870) que depuso a Focio. Los legados del papa en Constantinopla, como si fueran los compañeritos de un partido político recién instalado en el poder, empezaron a depurar a los obispos que habían favorecido a Focio. Con ese fin, les obligaron a firmar un “Libelus satisfactionis”. Algunos obispos bizantinos le protestaron al emperador por tolerar que la Iglesia bizantina fuese tratada como una sierva de Roma.

Los libelos firmados desaparecieron de la residencia de los legados que amenazaron con retornar a Roma. De pronto reaparecieron. El concilio destituyó a Focio e restableció a Ignacio. La fórmula de condena contra Focio: “al cortesano e intruso; anatema” (Hubert Jedin, 963, Breve historia de los concilios: 48).

La nave en la que regresaban a Roma fue asaltada por unos piratas que se interesaron en hacerse con los libelos. Pero en otra nave, regresaba Anastasio el Bibliotecario que los había copiado. Las actas de este concilio se conservan hasta el día de hoy.

Muerto Ignacio, Focio volvió y ahora reunió un concilio (869-870) al que asistieron cuatro veces más obispos que al anterior. El papa Juan VIII aceptó la nueva situación en Constantinopla, pedía que el concilio anterior no fuera declarado nulo y que a Focio se le perdonara “como pecador arrepentido” y se entronizara de nuevo como patriarca. Los bizantinos reunidos en concilio eventualmente repudiaron el concilio anterior (Jedin 1963: 49) y afirmaron que Focio había sido patriarca legítimo desde su primera entronización y no tenía que arrepentirse de nada.

Durante los siglos XI y XII el concilio del 869-870 pasó a ser reconocido como el IV concilio ecuménico de Constantinopla, no así en Oriente. (Shatz,1996, El primado del papa, 94 – 95).

En el 1054 el legado papal excomulgó en Constantinopla a su patriarca, que reciprocó excomulgando al papa. Paulo VI y el patriarca griego Atenágoras se abrazaron el 6 enero 1964.