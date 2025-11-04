Con su cañón de futuro

Hasta el mismo final de sus días en la tierra, Bacho se mantuvo en una actitud inclaudicable de combate contra las injusticias. Todos los minutos de su vida eran revolucionarios, llenos de disciplina, tenacidad y sentimientos profundos. Lo hacía, en la mayoría de las veces, en solitario, impulsado por su fe inquebrantable en el pueblo, en la justicia de la causa y en el compromiso solidario con sus compañeros caídos.

Nos ha tocado sobrevivirle en un tiempo particularmente complejo, en el que el Estado neoliberal y su internacional neofascista arrecian su ofensiva contra los pueblos del mundo. Pero el tamaño de su legado nos mueve cada día y nos inspira a levantar las banderas.

El próximo jueves 6 de noviembre se cumplen dos años de la partida física de Bacho. En homenaje a su vida, pondremos en circulación el libro digital Atlas Histórico del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en edición conjunta de la Universidad Autónoma de México y la Academia de Historia y Geografía de México. El evento será el jueves 6, a las 10 a.m., en el cuarto piso de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.