Ucrania y la nueva guerra fría

La pasada semana Estados Unidos además de alejarse de Ucrania invitó a China a que se mantuviera como observador hasta que las partes beligerantes le pongan fin, sin que Rusia abuse de su poder militar.

Esto podría ser una estrategia de acelerar el conflicto para negociar las tierras raras de Ucrania y acumular recursos para un posible enfrentamiento militar en Venezuela.

La de Ucrania es una guerra de desgaste donde ese país pone los muertos y Europa ve extinguirse sus recursos bélicos sin progresos y con deterioro de sus economías porque han apostado por Estados Unidos y ya son tres los que gestionan la geopolítica. No hay quien identifique al líder mundial entre China, Estados Unidos o Rusia.

Sin embargo, mientras se dan las confrontaciones comerciales el mundo observa con temor la competencia de molleros atómicos que se van exhibiendo. Rusia presenta sus armas con capacidad atómica y proyectiles indetectables y aunque China es discreta, se sabe que tiene su arsenal atómico con portadores submarinos mientras que Norteamérica se lanza a revisar lo que tiene y ponerse al día con un ajuar más destructivo.

El escenario moderno tiene variación de la primera guerra fría donde Rusia era la portadora del comunismo, ahora está como aliada de China “comunista”, conformando una alianza contra Estados Unidos que no encuentra salida a su pérdida de poder y pretende usar el vetusto garrote para controlar economías que usan pantalones largos.

El mundo tras la segunda guerra mundial era lucha del comunismo y el capitalismo. Ahora no hay caretas en la lucha por los mercados, no obstante, las escaramuzas tienen a países más pequeños participando en el intercambio, pero se sabe quiénes son los perdedores en la lucha que entre mastines y caniches.

Se habla de que Norteamérica busca una pausa porque están a la vista las elecciones congresuales como el país no quiere guerra no le van a regalar escaños a los demócratas. También porque buscan seguir negociando con China que tiene el control de las mayorías de las tierras raras que ellos requieren para su industria militar y tecnológica.

En el concierto internacional los republicanos de Trump están en la peor posición por la lucha interna contra los demócratas mientras que Putin y Xi Jinping tienen aparentemente bajo control su retaguardia.

Aunque en lontananza se ve el hundimiento de Europa - que controlaba el mundo en el siglo pasado- hay una nueva correlación de fuerzas: el viejo continente se aferra a Estados Unidos, egemón que se siente hostigado por una serie de naciones que le disputan los mercados y la moneda de uso comercial.

La geopolítica induce a mirar con atención el surgimiento de India que desoye a EE.UU. y le compra petróleo a Rusia, igual que Japón que da un paso de costado a los aranceles de Trump negociando por supervivencia.

La reciente reunión de Trump y Xi Jinping en Corea evidenció que a China no le hacen la plana fue otro encuentro pobre como los que tuvo con Putin.