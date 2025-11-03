Remanentes del desempleo

La idea de que el trabajo dignifica se basa en la creencia de que desempeñar una ocupación incrementa la autoestima y otorga confianza a las personas. No importa tanto que para conseguir el trabajo hayan sido ayudados por recomendaciones influyentes, o que hayan llegado a él dentro de estructuras de negocios familiares o como parte de asignaciones en las que ellos mismos no jugaron un rol determinante. Lo esencial es que después de conseguirlo, su labor sea apreciada y vista como una valiosa contribución a la consecución de las metas establecidas.

Pero a esa vinculación con la dignidad le acompaña otra menos mencionada. Al parecer, la experiencia de trabajo no sólo incide sobre el nivel de satisfacción personal, sino que influye también sobre la capacidad de las personas para progresar en la escala laboral. Y no nos referimos al evidente papel que las experiencias tienen sobre la aplicación de los conocimientos y destrezas. Se trata de que esas experiencias dejan una especie de remanente sicológico que afecta el comportamiento futuro, pudiendo incluso modificar sus características y desviarlo del curso que había venido siguiendo.

En un estudio publicado poco antes de la pandemia, Andrew Clark de la Escuela de Economía de París, y Anthony Lepinteur de la Universidad de Luxemburgo, analizan esos efectos anímicos residuales. El desempleo y la pérdida de trabajos son especialmente significativos. Y son relevantes a ese respecto tanto la propia experiencia de la persona, como las vivencias por las que atravesó debido a las experienciaslaborales de sus padres y familiares cercanos, en la medida en que éstas incidieron sobre sus condiciones de vida y sobre su estabilidad emocional. Pero los autores detectaron, curiosamente, que aunque las personas provenientes de hogares marginados padecen de mayor desempleo, sienten menos insatisfacción por esa causa que las que provienen de hogares más prósperos y llegan a estar desempleadas.

Influye en ese sentido la percepción que la propia persona tiene respecto de lo que otras personas esperan de ella. Quienes provienen de segmentos sociales de ingresos más elevados tienen mayores oportunidades de alcanzar objetivos más ambiciosos, lo que provoca que las personas en su entorno esperen más de ellos, y suelan comparar sus logros con los de otros individuos de condiciones económicas similares. No cumplir con esas expectativas puede ser una poderosa causa de frustración y estrés, a la vez que dificulta el desarrollo de carreras profesionales, el éxito empresarial y la conservación de empleos.