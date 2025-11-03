El real peligro nuclear

La guerra de Ucrania y Rusia acerca al mundo a la posibilidad real de una guerra nuclear. A pesar de los grandes esfuerzos del presidente Donald Trump en procura de lograr detenerla, la intransigencia de los presidentes Vladímir Putin y Vladímir Zelenski ha impedido la firma de un acuerdo de Paz.

Ante ese tranque, Rusia hizo pública la prueba de un misil con propulsión nuclear que voló 14 mil km y que en teoría podría volar de manera indefinida desde posiciones móviles a muy baja altura, lo que representaría una amenaza real a EU y a la OTAN. La respuesta del presidente Trump fue que Estados Unidos va a retomar las pruebas nucleares descontinuadas desde la década de los 90. Igualmente, China ha anunciado en poco tiempo tendrá una capacidad nuclear equiparable a EU.

El fantasma de una tercera guerra mundial asoma de nuevo. Desde 1962 las superpotencias nucleares no han vuelto a poner el mundo en vilo con el peligro de la destrucción total del planeta.

El que estudia de la historia para predecir el futuro sabe que hay motivos de preocupación. Zelenski nunca va a ceder ante Putin, porque sabe no tendría mañana si eso ocurre Vendría la hora de rendir cuentas. Igual Putin, después de cientos de miles de soldados rusos muertos en combate, jamás se retirará de los territorios que hoy controla con la mayoría poblacional de habla y origen ruso.

Lo que queda es una guerra de desgaste que tendrían que seguir financiando Estados Unidos y los países de la OTAN. No es posible mantenerla en el tiempo. El otro escenario es el escalamiento que Zelenski añora: Que EE.UU. y OTAN vayan a la confrontación directa con Rusia. Afortunadamente, Trump ha negado a Zelenski el uso de misiles de largo alcance de carácter ofensivo que permitieran atacar a Moscú y otras importantes ciudades.

La esperanza de la humanidad hoy para evitar un escalamiento nuclear entre EE.UU. y Rusia es la buena relación y comunicación que tiene Trump con Putin. En la misión y responsabilidad trascendental de ambos, está mayormente la esperanza que evite un conflicto nuclear y que el mundo no vuelva a vivir la pesadilla de 1962 con la crisis de misiles nucleares en Cuba.

Dios proteja a la humanidad de su autodestrucción.