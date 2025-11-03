La Economía de RD no miente, está avisando

La economía es una ciencia tan engañosa como un novio mentiroso cuyas explicaciones contradictorias, al final, siempre permiten descubrir la verdad: El presidente afirmó que “sus préstamos” que elevan la deuda externa a unos USD$ 81,000 millones, han sido concertados para pagar la deuda de gobiernos anteriores. Eso, desde luego, es falso.

En cada emisión de obligaciones, préstamo o bonos, figura el concepto y, el más reiterativo es “financiar el déficit presupuestario”, eso lo puede verificar cualquiera. Es el financiamiento del gasto público – en base a endeudamiento- en lo que se ha sustentado artificialmente el crecimiento del PIB en sus poco más de cinco años de gestión y, en el 2025, la economía empieza a pasar factura y a dar avisos de crisis.

En las variables reales no se advierten tropiezos, las exportaciones lideradas por el oro – con precios récord - han producido (USD$ 11,600 millones), el turismo (USD$ 8,500 millones), las remesas (USD$ 8,900 millones) y la inversión extranjera (USD$ 4,000 millones): Todas han crecido sostenidamente, incluso más de lo normal a lo largo del 2025 y sin embargo, el crecimiento del PIB originalmente previsto de un 5% para el 2025 tuvo que ser revisado a la baja en mayo a un 4% y en octubre, a un 2.5%, la mitad del histórico, sin que haya motivos aparentes.

Este año, por ejemplo, otro indicador que sin motivo aparente viene dando señales rojas es la tasa de cambio, no obstante, el Banco Central tener reservas para cinco meses de importaciones ha estado al alza y hoy se vende a RD$ 64.50 a pesar de las medidas de control cambiario impuestas por el órgano, las primeras en décadas, que siempre dan frutos contrarios.

De ser los mejores en América Latina, pasamos a tener uno de los peores desempeños. Y, eso, que no pueden echar culpa a los precios del petróleo que han estado por debajo de la franja de los UDD $63.00 dólares la mayor parte del tiempo, contrario a los USD $147.00 que pagamos en la crisis del 2008.

Aunque en este apartado se registra uno de los peores fracasos del PRM que prometió ordenar el sector eléctrico al cabo de cinco años lo que tenemos es un rinoceronte ciego bailando en una cristalería en cuyas redes se pierde el 41% de la energía que compra, cuando en el 2019 las pérdidas habían bajado al 29%. Previeron subsidios para cubrir pérdidas en redes de trasmisión por RD$84,996 millones para el 2025 y pasarán ampliamente los RD $100,000 millones.

El fracaso del PRM que ya la publicidad no puede esconder se evidencia más fácilmente en el costo del sector eléctrico, que además ha colapsado en el servicio con frecuentes y largos apagones y el endeudamiento público cuyo servicio, dejando la deuda igual, cuesta RD$ 28.00 por cada RD$ 100.00 que se recaudan, sin incluir el costo de la deuda del Banco Central: en abril la deuda pública consolidada del país ascendía a unos USD$ 77,634 millones, sin la última emisión de hace dos semanas de USD$ 1,600 millones. Hoy adeudamos más de USD$ 81,000 millones y, el peso de pagar sus intereses unido al subsidio eléctrico y a la multiplicidad de “bonos” con que el PRM vota el dinero público para, con el pretexto de los pobres, alimentar a su militancia, están pasando factura a todos los dominicanos.

Ante el fracaso de la política fiscal, el mejor aliado del Gobierno del PRM ha sido el Banco Central, en cada tramo ha retirado o suministrado liquidez para sostener las políticas del presidente de la República, este año por ejemplo suministró 81 mil millones – sólo se usaron 66 mil - y ya redujo las tasas de interés – por segunda vez - hasta un 5.25% y, sin embargo, al margen de las operaciones de Tesorería de los bancos o de financiamiento más barato de los grandes clientes, pocos han usado ese dinero: Simple, porque no hay nada que hacer con él. Casi no se vende porque la gente – endeudada - no está en comprar y como si eso fuera poco la burocracia permiso lógica para acceder a los emprendedores a través de permisos del Ministerio de Industria y Comercio, hace imposible su implementación.

Ni siquiera la salvación fiscal del Gobierno, las ferias de automóviles e hipotecarias – por los impuestos que recaudan-, están dando resultados; anuncian la firma de miles de contratos y, en los meses siguientes las operaciones se caen porque los clientes no califican o al revisar sus cuentas advierten que no podrán pagar: la cartera bancaria está en el mayor nivel de stress de las últimas décadas, evidencia indiscutible de que la cosa está muy mala en la calle.

Es fácil observar que el sector privado ha continuado jugando su papel en medio de la ineficaz burocracia del Gobierno, uno al que ha sobrado el dinero pero que no ha logrado ejecutar el gasto de capital en forma adecuada y, que ha dilapidado el dinero público en subsidios, subvenciones y empleomanía parasitaria; pero hasta en el sector privado la arbitrariedad juega su en contra.

Los distritos de Verón, La Otra Banda y varios más, por ejemplo, tienen pendiente de iniciar hace meses proyectos por miles de millones de centenares de empresas y personas que emplearían a decenas de miles de personas, porque el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, no les autoriza los usos de suelo aprobados conforme a la Ley y a decisiones judiciales que el Gobierno desacata, conforme denunció hace un tiempo Milton Ray Guevara.

La economía del país y su estado de derecho han retrocedido décadas, sólo que ahora es que empezamos a ver los efectos que nadie mejor que la economía mide: La Economía dominicana todavía es un buen carro, sólo que esta mal conducido y sólo anda cuando tras cada fenómeno natural el presidente de la República declara Estado de emergencia para realizar compras sin ningún control legal.