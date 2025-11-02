Pero, seamos honestos: nadie quiereNo sé a qué se debe, pero a los vecinos de arriba muchas veces se les olvida que necesitan la ayuda de los de abajo.

Mientras están arriba se hacen sordos, ciegos y por demás mudos, sin saber que parte de su estabilidad es por el soporte que hacen los de abajo, con buena zapata, subiendo muros de concreto sólido y sosteniéndolos sobre su techo.

Los vecinos de arriba se llenan de soberbia, porque la altura los hace sentir más poderosos o dioses. ¿Será porque están cerca del cielo?

Mientras están arriba, pisotean a los vecinos de abajo, le tiran la basura sin control, le cortan los servicios básicos como electricidad o agua potable. ¿Es qué todo lo quieren para ellos?

A nuestros queridos vecinos se les olvida que luego de subir también hay que bajar por unas escaleras que mantienen estables y limpias los de abajo, que paradójicamente son quienes los mantienen estables arriba.

Hay que tener cuidado en esa bajada para no caerse al precipicio del olvido, del que alguna vez subieron a la cúspide del edifico, pero lamentablemente, su soberbia no permite que los de abajo vuelvan a condicionar las escaleras para que por lo menos se coloquen en el medio, un chin más arriba que los de más bajo nivel.

A lo que quiero llegar con esto, queridos vecinos de arriba, es que su estabilidad depende de nosotros, los de abajo, que por más pequeños que nos vean desde la ventana de su último piso, nosotros además de estabilidad, somos quienes ponemos los primeros ladrillos para que estén arriba.

No se olviden que ustedes también estuvieron abajo y en cualquier momento, vuelven a bajar. Eso espero