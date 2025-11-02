Picasso y Apollinaire investigados por robo en 1911: anomia, artistas y sociedad

Introducción.

El envilecimiento de las personas puede incluirse entre los efectos más o menos directos de la desintegración sistémica y social que el francés Emile Durkheim (n. 1858 - †1917) postuló bajo el concepto anomia, según expuso en sus escritos “La división del trabajo social” (1893) y desarrolló con mayor amplitud en “El suicidio” (1897).

Se trata de un estado sistémico caracterizado por la inoperancia generalizada de las normas estatuidas para garantizar la vigencia e integridad de la convivencia colectiva; de una desregulación social que se podría extender hasta la desarticulación de las funciones clave del Estado con efectos al menos desorientadores para las personas. Robert Merton (Estados Unidos, n. 1910 - †2003) amplió este postulado durkheniano en el contexto de la teoría de la desviación postulando un enfoque que integra la teoría de la anomia y la tensión.

Cual si se dijera, nuevamente, que el hombre nace bueno y la sociedad lo echa a perder, como alega la doctrina del buen salvaje de Rousseau. Postulado de valor axiomático, pues se sabe que carecen de maldad los recién nacidos y de intención culposa las travesuras de la mocedad.

El envilecimiento no es travesura, es opción consciente, elección hecha bajo los impulsos e imperio del egoísmo metódico: actuar violentando los derechos individuales y colectivos —de otros—, vivir al margen de las normas y la ética legítimas de la sociedad.

Esa conducta capea sin fuerzas capaces de oponérsele cuando desde arriba el poder la expele como hábito, cultura y ejemplo. La permisividad, entronizada en los sistemas normativos —desde el educativo al de justicia, desde el ámbito civil al público—, actúa como el promotor principal del envilecimiento, al crear condiciones propicias para que los actores de un sistema y el sistema mismo puedan desarrollar acciones marginadas de las leyes y de las normas; instándolos a contrariarlas sin temor a consecuencias.

Aunque las artes tienen como misión y licencia sobrepasar las normativas sociales, ejercen esta función para refundarse y aspirar a sociedades mejores, desde expresiones apologéticas o críticas. Se trata de licencias no aplicables a los artistas en su condición de ciudadanos o personas naturales. Los fueros, convencionalismos, libertades y licencias que a las artes y a los artistas se confieren son lícitas exclusivamente cuando les permiten ejercer como productores de bienes y servicios culturales y actores en el cultosistema, supliendo propuestas que tienden al cultivo excelente de la herencia disciplinar heredada o a su renovación, mediante realizaciones y discursos tangibles de utilidad individual, social y disciplinar.

Las licencias sociales a favor de los artistas no les facultan, entonces, a violentar leyes, a contrariar normas ni a colocarse por encima de los demás. Al contrario, los artistas y los intelectuales necesitan sistemas jurídicos robustecidos para garantizar su desempeño, cobijados bajo las sombrillas de convencionalismos y licencias imposibles de existir sin la tolerancia, el respeto y la libertad de opinión con las cuales las constituciones y las leyes protegen a todos. El artista, aunque jamás puede pretender constituirse en promotor de la “anomia” extendida, social, sí puede proponer nuevas ideas y formulaciones disciplinares emergentes, tendentes a desarrollar modelos normativos diferentes, ampliados, considerados mejores desde su punto de vista y libérrimo argumento. Como los demás, los artistas se deben a un Estado de derecho configurado por la constitución y las leyes. A lo largo de la historia, han hecho visible y tangible la idea de belleza y los argumentos y postulados que sustentan la organización social dentro de límites específicos; también las tensiones periódicas entre la realidad y las aspiraciones que en cualquier ámbito pueden postular o hayan postulado los liderazgos sociales y los renovadores de los sistemas jurídicos que sustentan el Estado, desde la Política, la Filosofía, la Ética, cualquier otra esfera de la actividad y el saber humanos, incluyendo la Estética y sus praxis: las disciplinas artísticas.

Este tema es de necesaria observación para diseñar una gestión cultural libre de cuestionamientos sobre si en su desempeño —histórico y actual— ha garantizado, garantiza o garantizará lo que podríamos llamar normativas acreditantes de la condición y cualidad artística.

Se podría empezar mencionando ciertos controles —pese a que las artes desean creerse al margen de ellos—, sobre la idoneidad y veracidad, empezando por lo curricular y el desempeño de los actores sistémicos: gestores y actores. Si satisfacen los requisitos atendibles en lo relativo a conocimientos, grados, praxis y carreras; si sus biografías o currículos son veraces; si sus ejecutorias poseen los atributos que afirman poseer. Y otros relativos a cualidades y calidades objetivamente discernibles.

Quien suscribe ha sufrido que su nombre fuera utilizado inconsultamente por artistas inescrupulosos que enviaron notas a diarios nacionales incluyendo valoraciones de sus obras que jamás fueron escritas ni expresadas. También ha comprobado serias carencias de evidencias que lleven a aceptar, fuera de toda duda, que determinados artistas estudiaron donde y lo que dicen; que han participado en exposiciones realizadas donde y cuando dicen; que hayan merecido los premios y distinciones que afirman haber recibido.

Estas —nimiedades para algunos— permiten determinar la calidad ética de los artistas. Son situaciones constatadas incluso en biografías de artistas publicadas en internet. Algunos —incluyendo participantes en bienales— afirman haber expuesto en eventos y galerías extranjeras de centros culturales relevantes de países desarrollados de gran prestigio cultural, cuya existencia no nos ha sido posible encontrar o en cuya lista de participantes sus nombres no están.

De tal modo, pretendiendo alejar el sistema cultural de la anomia, se aborda este caso solicitando considerar que los artistas también son seres humanos, jamás santos; que la mayoría de ellos aspira a actuar en un sistema cultural translúcido: idóneo, igualitario, ético y participativo y que valore la originalidad, la calidad, la conceptuación y la destreza.

Me lo advirtió el maestro Guillo Pérez en nuestros recorridos, durante su vida: “Ignacio, una cosa es el hombre y otra, bien diferente, el artista”.

De aquí la importancia de abordar este tema, en torno al cual las gestiones culturales han de tender hacia el diseño, desarrollo y aplicación de políticas públicas de control que no erosionen la libertad ni los fueros propios del arte; que tampoco permitan el desborde de la noción de arte en perjuicio del colectivo artístico o de la sociedad. Su oportunidad deriva de que es potencialmente capaz de garantizar conductas pertinentes y esperadas en los actores sistémicos. A favor de esto, el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de compensación y consecuencias que evite “los deseos ilimitados del individuo”, adquiere la calidad de ideal urgente, esperado.

Escándalo y anomia en el epicentro de las artes

Hay escándalos que han convertido en íconos artísticos globales a obras de arte específicas. Y anécdotas infamantes sobre el arte, el bajo mundo, el chauvinismo cultural, la degradación cívica y ética y los intelectuales y artistas, que han venido a adquirir vital importancia para la idoneidad de la gestión cultural, entre otras cosas.

Entre esos escándalos y noticias infamantes sobresale el referente al apresamiento de Picasso (n. España, 1881 – †Francia, 1973) por la policía francesa en 1911, para investigarlo sobre la sustracción de dos estatuillas ibéricas robadas en 1907 que continuaban perdidas cuando en 1911 “La Mona Lisa di Giocondo” (1503-1519) de Leonardo da Vinci (n. Italia, 1452 - †Francia, 1519) fue robada del Museo del Louvre el 21 de agosto de ese año, por el ex empleado de ese museo Vincenzo Peruggia (n. Italia, 1881 - †Francia, 1925).

Ante la explosión y el interés que la noticia generó en los medios y la opinión pública, el departamento de investigaciones antirobo de la policía francesa inició su trabajo, empezando por interrogar a los empleados y artistas cercanos al museo. De esa indagatoria, Guillaume Apollinaire (n. Roma, 1880 - †Francia, 1918), quien por sus ideas radicales venía como anillo al dedo para la investigación, fue declarado sospechoso. Más aún al tener por secretario a Honoré Joseph Géry-Pierret, un belga con inclinaciones cleptómanas y acceso al Louvre, autor de robos anteriores. Apollinaire, como se sabe, era y es —pues su obra vive— un destacado poeta, ensayista, escritor. Entonces, además, era un amigo muy próximo de Picasso.

Géry-Pierret había robado el Louvre anteriormente, incluyendo en marzo de 1907, cuando llevó a cabo un hurto que se hizo público en agosto de 1911, después de haber “dormido” cuatro años en las gavetas de la Policía y sólo porque al regresar desde Nueva York a Montmartre, en Francia, ese estafador estaba urgido de dinero. Buscando ingresos, decidió contactar a la prensa, específicamente al periódico “Le Journal de París”, bajo pseudónimo. A través de ese diario y mediante una carta acompañada de una fotografía de una de las obras robadas en 1907, ofreció devolver una escultura fenicia sustraída anteriormente por él, naturalmente que a cambio de una recompensa, aprovechando para atribuirse otros saqueos. El periódico publicó la fotografía y la carta e inició una investigación sobre el ladrón, llegando a establecer su vínculo con el caso durmiente e irresuelto desde 1907: el robo de dos estatuillas ibéricas hasta entonces desaparecidas, incrementando el interés policial en el caso y arrojando pistas y oportunidad para que Apollinaire y Picasso fueran vinculados al mismo.

Tal era el revuelo social de la noticia que Apollinaire se acobardó, temiendo las posibles consecuencias de ser declarado ladrón, organizador del robo o cómplice de su secretario. Picasso y él eran extranjeros residentes en Francia.

La idea de robar las estatuillas ibéricas había surgido —según las fuentes consultadas, incluyendo Montmartrefootssteps.com— cuando una noche “al salir a dar un paseo por París”, Géry-Pierret “asomó la cabeza por la puerta y, según se dice, preguntó a Marie Laurencin, compañera de Apollinaire, «si necesitaba algo del Louvre». Aunque Marie negó, otros dijeron que sí”. Se podría subrayar eso de “otros dijeron que sí” y que es difícil soslayar que la presencia de esa mujer podía indicar que al menos Apollinaire también participaba del paseo, razón por la cual las dos estatuillas —bustos ambas: una de mujer y otra de hombre— fueron a dar al Bateau Lavoir, alojamiento ubicado en el número 13 de la calle Ravignan, en la Plaza Emilie Goudeau, de Montmartre, en París.

¿Qué fue el Bateau Lavoir o Barco Lavadero? Fue una modesta residencia que se batía con el viento a causa de su fragilidad estructural donde un importante grupo integrado por artistas hoy relevantes estableció sus estudios y creó el cultosistema desde el cual sus inquilinos sondearon, configuraron e hicieron prácticos los paradigmas, cuerpos teóricos y obras que los inscribieron como protagonistas cardinales de las vanguardias artísticas del siglo XX, especialmente el expresionismo, el fauvismo, el futurismo y el cubismo. Entre estos cultores estaban: los españoles Juan Gris y Paco Durrio; el neerlandés Kees Van Dongen; el rumano Constantin Brancusi; el italiano Amedeo Modigliani, con quien Picasso tendría la más próxima amistad y afinidad estético-teórica; el francés Max Jacob y, finalmente, Pablo Picasso y su compañera Fernande Olivier. Al armario de esta pareja fueron a parar las estatuillas robadas, dentro de una maleta. Y permanecerían allí hasta 1911 cuando “La Mona Lisa” fue robada.

El motivo que vincularía a Picasso con el robo de esas piezas en 1907 podría ser su necesidad de referencias desde las cuales modelar sus intereses renovantes ya que posteriormente —según afirman algunas fuentes sin documentos ni referencias probadas— el artista declaró al poeta y promotor del surrealismo André Bretón (Francia, n. 1896 - †1966), su interés en las estatuillas ibéricas y que las había visto desde 1904 y 1907, cuando ocurrió el robo. Hoy es plausible, y puede estar morfológicamente sustentado, que Picasso partió de ellas para realizar su obra “Sin título”, hoy conocida como “Las Señoritas de Avignon”, de 1907, inicialmente bautizada como “Señoritas de Avinyó”, nombre de una calle de Barcelona, España, en la cual se ubicaba un prostíbulo. Con esta pieza al óleo sobre tela de dimensiones casi colosales (243.9 x 233.7 cm), el artista configuró e inauguró una nueva propuesta artística híbrida entre expresionismo, futurismo y cubismo, por sus angulaciones, expresividad y dinamia. Adquirida originalmente por el coleccionista Jacques Doucet en 1925, fue revendida al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) en 1933.

Quizás por ello algunos autores recurren al cruce de imágenes que sugieren la posibilidad especulativa del interés picassiano de entonces por la “morfología craneal española” (ibérica) como factor de identidad personal-colectiva, de diferenciación del arte y de potencial renovante. Lo cierto es que Picasso, como otros artistas de su tiempo, entorno y precedentes (Gauguin, entre ellos) estaba interesado en un arte alimentado por “las fuentes originarias”, virginales; no corrompido por las normas de las academias ni por “el gusto burgués”. Una ovación que, en su caso, era posible desde la escultura y el arte de culturas no occidentales y hasta prehistóricas. Este grupo de artistas compartía la fascinación que Claude Lévy-Strauss llevó a lo científico y André Bretón asumió como negocio, al traficar con este tipo de objetos. Según Vitali Alexandrovich Suslov publicó en el “Correo de la Unesco” de diciembre del año 1980 (pp. 4-9): “De varias influencias o inspiraciones que se funden en esta obra tan singular, numerosos autores destacan la de la escultura ibérica española, con sus violentas deformaciones del rostro (Picasso tenía en su taller dos estatuillas de ese origen cuando pintó el gran lienzo)”. Esas estatuillas eran las robadas del Louvre en 1907.

Ante el escándalo por el robo de “La Mona Lisa de Giocondo”, de Leonardo da Vinci, ocurrió que, luego de intentar deshacerse de las estatuillas ibéricas arrojándolas al río, Picasso y Apollinaire desistieron y Apollinaire fue arrestado. Al segundo día de su prisión, el poeta implicó al pintor en el robo de las esculturas. Se trataba de dos piezas en piedra caliza, datadas en el siglo III a.C. (circa).

Arrestado, Picasso argumentó la posesión de las mismas alegando no conocer al poeta Guillaume Apollinaire, quien había declarado haberlas adquirido del ladrón por 50 francos. Hay quienes afirman que Picasso las adquirió directamente del ladrón, por ese precio. Lo indiscutible hoy es que el artista era consciente del origen fraudulento de las obras y que Apollinaire o al menos su compañera estuvo presente cuando se fraguó la idea, por lo cual él no podía ser inocente del hecho. Las estatuillas fueron devueltas de forma discreta al Louvre en 1913, seis años después, y recientemente (2021) fueron expuestas en la muestra “Picasso Ibero”, organizada por el Centro Botín de Santander, España.

En 1913 la policía detuvo a Peruggia, quien adujo toda clase de argumentos para explicar su delito, incluso su interés chauvinista de devolver “La Mona Lisa” a Italia porque “les pertenecía”, según se afirma sin pruebas documentales. “La Mona Lisa di Giocondo” fue devuelta al Louvre y desde entonces el museo había reforzado su seguridad, hasta el pasado 19 de octubre, 2025, cuando fueron robados —entre otras joyas— un broche que perteneció a la emperatriz Eugenia.

Ante lo referido al inicio de este escrito: es tiempo de activar las normas, incluyendo las que aplican para las artes y los artistas; para hacer efectiva la competencia sana del talento; garantizando el derecho irrenunciable a perseguir la calidad en un marco garantista de la libertad de expresión que sólo celebra y premia la excelencia.