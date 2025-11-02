empezó haina a moler
El desgarro de una madre
Querido hijo, un día me dijeron que iba a ser madre. Desde ese instante asumí, sin dudar, la responsabilidad de entenderte, de cuidarte, de amarte. Eras un pedacito de mí, el sueño compartido con aquella persona con quien tantas veces imaginé una vida sencilla, feliz.
¿Cómo se puede querer a alguien sin conocerlo?
Y, sobre todo, ¿cómo puede ese acontecimiento tan esperado convertirse en la peor de las pesadillas?
Desde mis carencias eduqué, acepté y creí poner límites. Pero el cansancio me confundía. Sacaba fuerzas de donde no las tenía, y esas fuerzas mal gestionadas a veces hicieron más daño que bien. No lo veía. Solo hacía lo que podía, como una madre que actúa desde el amor, pero también desde sus vacíos.
Con el tiempo entendí que todo pasa factura. Y no hablo desde la culpa, porque sé que hice lo que pude. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo di desde mi corazón, convencida de que lo hacía bien. Pero no supe ver que, a veces, para ganar hay que soltar. Mi resistencia me estaba desangrando lentamente, y así fue.
Una tarde me llamaron del hospital.
¿Conoce a un chico que dice ser su hijo?
En ese momento lo supe; algo se había roto.
La noticia me partió en mil pedazos, mi único hijo era adicto, mi vida se detuvo. Desde entonces, nunca volviste a casa.
Deambulas por las calles como si no tuvieras a nadie, y tal vez tenías razón, habías perdido tanto que ya no quedaba nada que perder. Te perdiste, y con ello también nos perdimos nosotros.
Ya no eras el mismo. Solo quedaba tu cuerpo, pero no tu esencia. Las secuelas del consumo te habían borrado poco a poco. Y nosotros, impotentes, mirábamos desde lejos sin saber cómo alcanzarte, expectantes.
No sé dónde fallamos. Tal vez sí lo hicimos, tal vez no.
Solo sé que cada día dejo las ventanas abiertas, por si una noche intentas entrar a robar y, por descuido, decides quedarte a comer y dormir. No me importa nada más. Solo quiero verte, aunque sea un instante.
Quiero aliviar este dolor que no se detiene, este dolor de parto que ya dura más de veinte años. Un dolor que no se puede explicar, tan profundo, tan lacerante, tan lleno de impotencia, inexplicable.
Solo las madres sabemos lo que es este desgarro, como un parto, tal cual.
Ese que te sacude por dentro y, aun así, te recuerda que el amor de una madre nunca muere, aunque el hijo se haya perdido en la distancia, siempre será un amor eterno, incondicional, como un parto tal cual.