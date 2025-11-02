Sin los brazos cruzados

si alguna virtud aportó mi generación a las letras cubanas fue el intento de ruptura del machismo predominante. Cito solo dos antecedentes: una escritora como Dulce María Loynaz (Premio Cervantes de Literatura 1992) decidió sobrevivir en el interior su casa para no mirar lo que sucedía fuera, y una poeta como Carilda Oliver Labra era llamada despectivamente por ciertos jerarcas como “escritora de provincias”. Hay muchos ejemplos más. Sintetizan la hegemonía del hombre sobre la mujer heredada por generaciones anteriores por encima de los indiscutibles aportes estéticos de las escritoras.

Carezco de espacio suficiente para nombrar a todas, ni para hacer un recuento histórico; solo escribiré la historia cercana.

Me importan un bledo las ideologías, oportunismos y otros recursos extraliterarios que algunas féminas han hecho suyos para justificar un propósito, o salir adelante en una sociedad donde el hombre decide destinos y tronos. Puede que confunda fechas y plasme entuertos. Mi propósito no es antologar, (siempre los catálogos traen omisiones imperdonables), sino apuntar como se tiró a broma a la mujer escritora. Y no solo es de Cuba. Es algo universal.

Fue muy llamativo el surgimiento antillano de un grupo de mujeres escritoras en mi generación y en la posterior.

Resalto a esa especie de pequeño “Boom” de escritoras jóvenes que surgió desde los años ochenta con valores literarios suficientes para enriquecer la lírica nacional.

Hoy no sé qué será de ellas, algunas emigraron a los Estados Unidos y otras sobreviven aupadas por el gobierno, o en sitios desconocidos, impartiendo clases de escritura creativa o soñando con enjambres de arena que caen, como destellos de una hipotética igualdad que nunca ha existido. Lamentablemente, a todas ellas les he perdido el rastro.

El caso dominicano es distinto. Aunque imperan ideologías, las escritoras tienen un poco más soltura y solidaridad entre ellas mismas y algunos autores las distinguen. Conocí el apoyo a las letradas que existían. Y aunque el hito generacional las separaba, mis contactos mermaron con el paso del tiempo debido al periodismo constante junto a los vaivenes y cambios del Listín Diario durante mis primeros once años. Esa ausencia me fue preparando otros escenarios que concluyeron con mi enfermedad en 2011, mi recaída en 2013 y secuelas posteriores.

También, desde 2006, consagré mi atención a las nuevas generaciones de periodistas que llegaban al periódico cada año y se enfrentaban a un mundo desconocido.

Si de un tiempo a esta parte he retomado el tema de la mujer en las letras dominicanas no ha sido por espejismo. He vuelto como un espejo a punto de romperse para que nadie les vire las espaldas. La historia de la mujer escritora es la historia del riesgo, un intento serio de emancipación, y también de desafío al “status quo”.

Si alguna escritora dominicana ha logrado sentar cátedra fuera del país no ha sido por obra del destino, sino por no darse por vencida frente a un camino empantanado.

Un episodio de puro periodismo no referido hasta hoy es mi participación en el núcleo fundador de la Asociación de Periodistas con Perspectiva de Género. Muchos se preguntarán por qué di mi firma para su creación y por qué participé en algunas reuniones. En mi defensa solo agrego que todo fin tiene un propósito. Y en este caso, solo pretendí ser testigo de mi capacidad de escudriñar. Traté de ayudar a algunas colegas que les negaban visas o reconocimientos, y me busqué problemas con otras instituciones por apadrinarlas. Por suerte, sobreviví y me llevé el recuerdo de una experiencia, a pesar de que algunos entrometidos intentaron provocarme aludiendo al clásico argumento de “la libertad de expresión”. Y que conste, nunca he sido ni seré feminista. Pero me duele verlas subir y luego deambular sin que un Estado las resguarde.