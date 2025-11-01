Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

FIGURAS DE ESTE MUNDO

El primer sermón de Pedro

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

Tras la llegada del Espíritu Santo, Pedro pronunció su primer sermón sobre Jesús, subrayando tres puntos principales: Su crucifixión, resurrección y exaltación. En este sentido, el apóstol dijo: “…a este (Jesús), entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole…”; luego especificó: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos”, y finalmente dijo: “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. Para concluir, Pedro hizo la invitación pertinente: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”. ¿Resultado? Tres mil almas aceptaron a Cristo. Fue el día más grande en la historia de la iglesia.

A continuación, los creyentes “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones” (ver Hechos 2:14-42).

Tags relacionados