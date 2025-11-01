Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Indexar los salarios sin afectar salud ni educación

Avatar del José Joaquín Joga E.
José Joaquín Joga E.

Una medida justa, pero con retos reales

El senador Omar Fernández propuso indexar los salarios, y el presidente Luis Abinader la calificó como una medida justa, aunque difícil de aplicar sin afectar salud y educación. Conviene precisar: la indexación salarial ajusta los sueldos al alza de precios medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja la variación promedio de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. En sencillo: si el IPC sube, el costo de la vida aumenta, y si los salarios no se ajustan, el trabajador pierde poder adquisitivo.

Durante 2025, la inflación interanual se ha mantenido dentro de la meta oficial (4 % ± 1 %) y se situó en torno a 3.6 %, lo que permite pensar en esquemas de ajuste prudentes y predecibles. Indexar evita que el salario real se erosione, protege el poder de compra y reduce tensiones sociales. Sin embargo, cuando se aplica de forma automática y generalizada en el sector público puede volver más inflexible el gasto y presionar el equilibrio fiscal.

Lo que dice la ley: indexación tributaria, no salarial

Ahora bien, conviene aclarar una confusión frecuente en el debate público: la República Dominicana no cuenta con una ley que establezca la indexación salarial automática. El artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) no trata sobre salarios, sino sobre indexación tributaria. Dicho artículo ordena a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ajustar cada año los valores expresados en pesos —como los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y las deducciones personales— conforme a la variación del IPC del Banco Central.

Su propósito es mantener la equidad fiscal, no aumentar sueldos. Desde 2016, el Gobierno mantiene congelada esta actualización, y los tramos del ISR permanecen fijos pese a una inflación acumulada superior al 40 %. En la práctica, más personas terminan pagando impuesto sobre la renta aunque su poder adquisitivo real no haya crecido.

Por tanto, la indexación salarial es una aspiración social y política, no una obligación legal vigente. Su aplicación requeriría una ley especial que la establezca con claridad, asegurando sostenibilidad fiscal y justicia distributiva.

Indexar, sí… pero con equilibrio

La indexación salarial es una herramienta de justicia social, pero si se aplica sin gradualidad ni respaldo financiero puede presionar las cuentas públicas y desbalancear el presupuesto. No se trata solo de cumplir un principio económico, sino de hacerlo con responsabilidad fiscal, planificación y sentido social.

Por eso, más que discutir si se debe o no indexar, el verdadero desafío está en cómo hacerlo. La política salarial debe pensarse con visión técnica y sensibilidad social, cuidando el equilibrio entre justicia salarial, eficiencia administrativa y sostenibilidad presupuestaria.

El dilema que plantea el presidente es real: aplicar “a rajatabla” podría desviar miles de millones hacia nóminas. La solución es cumplir el principio con inteligencia:

1. Focalizar los aumentos. Priorizar a quienes menos ganan y a los que sostienen servicios críticos (docentes, salud, seguridad y servicios básicos).

2. Aplicar por etapas. Un esquema escalonado —por ejemplo, 3 % semestral mientras la inflación se mantenga dentro de la meta— da previsibilidad y evita saltos bruscos.

3. Vincular los ajustes a productividad y ahorro. Condicionar parte del aumento a metas medibles: reducción de duplicidades, compras más competitivas y control de viáticos.

4. Financiar con progresividad. La presión tributaria ronda 14 % del PIB, frente al 22 % regional; hay espacio para cerrar brechas sin castigar el consumo popular.

5. Combatir la evasión. El incumplimiento ronda 44 % en el ITBIS y 62 % en el ISR de personas jurídicas; cerrar esas brechas generaría recursos permanentes.

En países como Chile, Uruguay y Costa Rica, la indexación parcial y escalonada ha protegido el poder adquisitivo sin desestabilizar las finanzas públicas. La clave está en combinar justicia salarial con responsabilidad fiscal.

Blindar salud y educación

El compromiso de destinar al menos el 4 % del PIB a educación y elevar el gasto en salud —hoy en apenas 2.5 % del PIB, lejos del 6 % recomendado por la OMS— es esencial para garantizar derechos básicos y fortalecer el capital humano. Blindar estas áreas no es gasto: es inversión social.

Responsabilidad y visión de Estado

La indexación no es una amenaza: bien diseñada, ordena prioridades. Con enfoque social, gradualidad y metas de productividad, es posible proteger el poder adquisitivo sin debilitar escuelas ni hospitales. Se requiere liderazgo para cumplir la ley con criterio, planificación para escalonar los ajustes y valentía para enfrentar privilegios.

Indexar con cabeza fría y corazón social es posible: no se trata solo de ajustar cifras, sino de entender que detrás de cada salario hay dignidad, esfuerzo y futuro.

joaquinjoga@gmail.com

Tags relacionados