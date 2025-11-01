Indexar los salarios sin afectar salud ni educación

Una medida justa, pero con retos reales

El senador Omar Fernández propuso indexar los salarios, y el presidente Luis Abinader la calificó como una medida justa, aunque difícil de aplicar sin afectar salud y educación. Conviene precisar: la indexación salarial ajusta los sueldos al alza de precios medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja la variación promedio de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. En sencillo: si el IPC sube, el costo de la vida aumenta, y si los salarios no se ajustan, el trabajador pierde poder adquisitivo.

Durante 2025, la inflación interanual se ha mantenido dentro de la meta oficial (4 % ± 1 %) y se situó en torno a 3.6 %, lo que permite pensar en esquemas de ajuste prudentes y predecibles. Indexar evita que el salario real se erosione, protege el poder de compra y reduce tensiones sociales. Sin embargo, cuando se aplica de forma automática y generalizada en el sector público puede volver más inflexible el gasto y presionar el equilibrio fiscal.

Lo que dice la ley: indexación tributaria, no salarial

Ahora bien, conviene aclarar una confusión frecuente en el debate público: la República Dominicana no cuenta con una ley que establezca la indexación salarial automática. El artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) no trata sobre salarios, sino sobre indexación tributaria. Dicho artículo ordena a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ajustar cada año los valores expresados en pesos —como los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y las deducciones personales— conforme a la variación del IPC del Banco Central.

Su propósito es mantener la equidad fiscal, no aumentar sueldos. Desde 2016, el Gobierno mantiene congelada esta actualización, y los tramos del ISR permanecen fijos pese a una inflación acumulada superior al 40 %. En la práctica, más personas terminan pagando impuesto sobre la renta aunque su poder adquisitivo real no haya crecido.

Por tanto, la indexación salarial es una aspiración social y política, no una obligación legal vigente. Su aplicación requeriría una ley especial que la establezca con claridad, asegurando sostenibilidad fiscal y justicia distributiva.

Indexar, sí… pero con equilibrio

La indexación salarial es una herramienta de justicia social, pero si se aplica sin gradualidad ni respaldo financiero puede presionar las cuentas públicas y desbalancear el presupuesto. No se trata solo de cumplir un principio económico, sino de hacerlo con responsabilidad fiscal, planificación y sentido social.

Por eso, más que discutir si se debe o no indexar, el verdadero desafío está en cómo hacerlo. La política salarial debe pensarse con visión técnica y sensibilidad social, cuidando el equilibrio entre justicia salarial, eficiencia administrativa y sostenibilidad presupuestaria.

El dilema que plantea el presidente es real: aplicar “a rajatabla” podría desviar miles de millones hacia nóminas. La solución es cumplir el principio con inteligencia:

1. Focalizar los aumentos. Priorizar a quienes menos ganan y a los que sostienen servicios críticos (docentes, salud, seguridad y servicios básicos).

2. Aplicar por etapas. Un esquema escalonado —por ejemplo, 3 % semestral mientras la inflación se mantenga dentro de la meta— da previsibilidad y evita saltos bruscos.

3. Vincular los ajustes a productividad y ahorro. Condicionar parte del aumento a metas medibles: reducción de duplicidades, compras más competitivas y control de viáticos.

4. Financiar con progresividad. La presión tributaria ronda 14 % del PIB, frente al 22 % regional; hay espacio para cerrar brechas sin castigar el consumo popular.

5. Combatir la evasión. El incumplimiento ronda 44 % en el ITBIS y 62 % en el ISR de personas jurídicas; cerrar esas brechas generaría recursos permanentes.

En países como Chile, Uruguay y Costa Rica, la indexación parcial y escalonada ha protegido el poder adquisitivo sin desestabilizar las finanzas públicas. La clave está en combinar justicia salarial con responsabilidad fiscal.

Blindar salud y educación

El compromiso de destinar al menos el 4 % del PIB a educación y elevar el gasto en salud —hoy en apenas 2.5 % del PIB, lejos del 6 % recomendado por la OMS— es esencial para garantizar derechos básicos y fortalecer el capital humano. Blindar estas áreas no es gasto: es inversión social.

Responsabilidad y visión de Estado

La indexación no es una amenaza: bien diseñada, ordena prioridades. Con enfoque social, gradualidad y metas de productividad, es posible proteger el poder adquisitivo sin debilitar escuelas ni hospitales. Se requiere liderazgo para cumplir la ley con criterio, planificación para escalonar los ajustes y valentía para enfrentar privilegios.

Indexar con cabeza fría y corazón social es posible: no se trata solo de ajustar cifras, sino de entender que detrás de cada salario hay dignidad, esfuerzo y futuro.

