Endeudamiento sin freno: una evolución derrotada

En el 2020, la República Dominicana ya arrastraba una pesada carga de endeudamiento, fruto de años de políticas fiscales complacientes, emergencias imprevistas y un desmedido libertinaje económico. No obstante, es denostable que el gobierno del PRM -que llegó al poder con promesas de “cambio”, moderación y prudencia- acredite una historia contrapuesta, con cifras alarmantes que reflejan más deuda e intereses, y menos espacio fiscal; un endeudamiento que sigue escalando bajo una lógica de gasto expansivo que compromete el futuro del país y el bienestar de las próximas generaciones.

La Dirección General de Crédito Público informó que, al último cierre trimestral del año, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó US$60,182.9 millones, equivalente al 46.9% del PIB. Esto refleja indiscutiblemente, una notable diferencia respecto al 69.2% del PIB registrado en 2020.

Sin embargo, dada la envergadura del tema, es necesario contextualizar las afirmaciones del presidente Abinader sobre la reducción de la deuda nacional, basadas únicamente en el ratio deuda/PIB del SPNF. Para evaluar correctamente el nivel real de endeudamiento, debe considerarse la deuda pública consolidada, que abarca tanto el Sector Público No Financiero como las obligaciones del Banco Central.

Con base en estos datos, puede determinarse la verdadera magnitud del endeudamiento del Estado dominicano. Para julio de 2025, la deuda pública consolidada ascendió a US$76,763.8 millones, equivalente al 58.9% del PIB, una diferencia de menos de once puntos porcentuales respecto al 69.2% registrado en 2020. Es importante aclarar que esta última cifra refleja un PIB afectado por la pandemia del COVID-19, pues, de haberse mantenido el crecimiento del 2019, ambas proporciones mostrarían prácticamente un empate técnico.

Esta comparación no busca justificar a gobiernos anteriores, sino evidenciar la realidad económica de un país que, pese a la aparente estabilidad proyectada por sus autoridades, atraviesa un momento de fragilidad monetaria que exige decisiones firmes, equilibradas y prudentes, respaldadas por estrategias sólidas y bien fundamentadas.

Es evidente que el equipo económico del PRM enfoca su discurso únicamente en el Sector Público No Financiero (SPNF) como una estrategia del gobierno para subestimar la dimensión del endeudamiento público. Pero, es el Banco Central quien emite los títulos de deuda, incluidos los bonos soberanos y certificados financieros, que representan una parte esencial del pasivo nacional, aunque con frecuencia se excluyan del Presupuesto General del Estado.

Apenas semanas después del pronunciamiento del presidente, el Gobierno regresó a los mercados financieros con dos operaciones trascendentes: una emisión doméstica de RD$360,000 millones (US$6,460 millones) en bonos soberanos, y una emisión internacional de US$1,600 millones a 10 años, con una tasa de interés al 5.875%.

Al sumar estas emisiones al endeudamiento recientemente publicado, la deuda consolidada ascendería a unos US$85,824 millones, equivalentes al 66% del PIB, un aumento de casi ocho puntos porcentuales en pocas semanas. Este incremento es obsceno y perjudicial, pues eleva no solo la deuda sino también su costo de mantenimiento, reduciendo los recursos para invertir en áreas esenciales como educación, salud, seguridad y obras públicas.

Es innegable que la productividad nacional ha crecido significativamente, con un PIB proyectado de US$131,000 millones en 2025, equivalente a un aumento del 47% respecto al nivel prepandemia. Sin embargo, en lugar de aprovechar este crecimiento para amortizar la deuda, el gobierno del PRM ha expandido

el gasto corriente y multiplicado programas de alta visibilidad electoral, sin una estrategia de sostenibilidad. El resultado es un círculo vicioso: más déficit, más deuda y mayores intereses, que consumen cerca del 26% de los ingresos del Estado.

Es lamentable que se haya desperdiciado esta oportunidad de crecimiento sin sanear las finanzas del Estado ni impulsar una inversión sólida y sostenible a largo plazo. El Gobierno del PRM se ha convertido en el más endeudador de la historia moderna, mal utilizando los préstamos para cubrir gastos operativos, mientras mantiene una inversión pública alarmantemente baja. Así, el crecimiento económico que debió fortalecer al país terminó generando más pasivos y escasas transformaciones estructurales, dejando a la economía vulnerable ante tasas altas y choques externos.

En este contexto, debe destacarse el desorden en el gasto gubernamental del PRM, que ha elevado el Presupuesto General del Estado a niveles sin precedentes. El presupuesto de 2025 supera los RD$1.59 billones (US$26.5 mil millones), un aumento del 60% en cinco años, destinado principalmente al gasto corriente, subsidios y nómina pública, reflejando una expansión descontrolada del aparato estatal y una política fiscal enfocada en el consumo, no en el desarrollo sostenible.

Este conjunto de factores adversos—excesivo endeudamiento, mal gasto, baja inversión pública y debilidades en la recaudación— ha provocado una perceptible fragilidad del peso dominicano. Los datos oficiales proyectan una conducta de depreciación, y el Banco Central vislumbra una desvalorización hacia fin de año y en los próximos 12-24 meses.

A esto le sumamos el diagnóstico del FMI, que subraya la necesidad de implementar políticas macro prudenciales para preservar la estabilidad económica, e insiste en una perentoria reforma fiscal que aumente los ingresos del estado para evitar el incumplimiento financiero y superar limitaciones crediticias que restringen al país.

Es imperioso tomar el toro financiero por los cuernos. El libertinaje monetario y la política distorsionada de “debo y pagaré” adoptada por los gobiernos contemporáneos han conducido al país a un precipicio, con una deuda prohibitiva que consume una cuarta parte del presupuesto, alejándonos cada vez más de un verdadero reordenamiento económico donde prevalezcan la disciplina, la transparencia y la sensatez.

Una nueva visión para restaurar la economía

Alcanzar este cometido requiere un plan integral, estratégico y audaz. Es indispensable reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que paradójicamente permite al Gobierno aumentar el gasto hasta cuatro puntos por encima de la inflación. Dicha ley debe exigir equilibrio fiscal y prohibir al Estado gastar más de lo que recauda, garantizando la sostenibilidad económica.

Asimismo, es imprescindible congelar el endeudamiento y reestructurar la deuda pública mediante una moratoria de seis años, destinando el 26% del presupuesto que hoy consumen los intereses a la agricultura y sectores productivos en condición de generar nuevas fuentes de ingreso. Concluida esta prórroga, el país podrá reducir su deuda sosteniblemente, con una economía más sólida y diversificada.

Esta reformulación requiere, asimismo, enfrentar el mal endémico de la corrupción, que consume recursos esenciales y debilita la confianza de los acreedores. Es urgente instaurar un auténtico régimen de consecuencias que sancione severamente a los culpables y recupere los fondos malversados para restaurar la credibilidad del Estado y garantizar la transparencia fiscal.

Es hora de poner fin a este círculo vicioso de dependencia y descarrío, adoptando políticas económicas coherentes para reconstruir con responsabilidad y determinación, la independencia financiera de la República Dominicana.