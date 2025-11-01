La desgracia de no poder estar solo

Dentro de las mil y una conjeturas que se hacen acerca de la utilidad y los perjuicios del miedo, figuran las de voces muy autorizadas que afirman el beneficio que representa, en tanto alerta de nuestro sistema, ante el peligro. Así concebido, se dice que “el miedo es natural”. Algo que se sobreentiende, pues el hombre es criatura de la naturaleza, y todo lo que le rodea también. Otros, lo atribuyen a nuestra memoria genética. Se está aquí en presencia de lo que se llama miedo atávico, “un temor heredado de los ancestros, compartido por muchas personas a lo largo de generaciones, como el miedo a la oscuridad o a ciertos depredadores”.

Otra de las calificaciones es la de “miedo cerval”, una manifestación de temor que toma su nombre de la reacción de los ciervos ante el peligro inminente o la amenaza a su integridad. Y si nos dedicamos a establecer una clasificación de los miedos, es posible que este artículo se agote en la pretensión de identificar lo inidentificable, pues, cabe la posibilidad de que cada persona tenga una idea del miedo que, como no puede ser de otra manera, andaría en consonancia con su grado de conocimiento o, lo que es lo mismo con su capacidad de análisis en los planos formal, semántico y sociocultural.

En mi caso, pienso que el miedo es solo uno, y más perjudicial que beneficioso. Confieso que, acaso influido por la tesis de la “Psicología del hombre caído”, del doctor José Dunker -quien plantea que tal psicología tiene como trípode sostenedor “el miedo, la culpa y la vergüenza”-, le corro al miedo “como el diablo a la cruz”. No es que no lo haya sentido o no lo sienta, es que lo evito. Y acaso pueda asegurar que le he ganado una gran batalla a un miedo impostergablemente abatible: el miedo a la soledad. He logrado trocarlo ésta en la gran oportunidad de estar conmigo mismo.

Aprender, y darse la oportunidad de estar con uno mismo, genera beneficios inconmensurables: abre la puerta al pensamiento filosófico, evitando así padecer aquello que La Bruyère llamo “Esta gran desgracia de no poder estar solo”. Claro, no quisiera que vaya a confundirse mi victoria sobre el miedo a la soledad con misantropía. La cercanía humana es lo más hermoso que se puede experimentar, renunciar a ella sería abominar nuestra propia esencia. Solo trato de transmitirles la grandiosa idea de vencer el miedo a la soledad y convertirla en una aliada fructífera, cuando aparece.