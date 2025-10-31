El Salto de la Pulga

1 ¿Qué no se siente la Navidad? Se sentirá cuando saquen del cajón, desempolven y den manigueta al Conjunto Quisqueya.

2 Siete días de lluvias. Si los lavadores de vehículos y los caddies de golf no encontraron quiénes les fiaran, habrán pasado hambre.

3 Cuando se está “halando aire” fuera del tren gubernamental, los puntos de vista que se expresan sobre la política oficial son diferentes a cuando te asignan un pezón de la ubre nacional.

4 El dólar no para de subir, pero dice el Banco Central que “el fuerte flujo de divisas, en los primeros 8 meses, estabiliza la tasa cambiaria”. Debo inscribirme de nuevo en “Lectura Comprensiva”.

5 La reducción en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿se deberá al incremento en el uso de otros “evasivos”?

6 El abogado Tomás Castro lanzó acusaciones sobre el origen del apartamento donde reside Danilo Medina, que me dejaron pasmado. ¿No merece reacción?

7 Penoso, que una familia destruya su armonía por conflictos de intereses económicos entre el creador de la fortuna y sus hijos, que serán los herederos.

8 La premiación de la reciente Bienal, ahora baila entre la “interpretación técnica autorizada” del jurado y el concepto de “perecedero” que, para anular, esgrimió el ministerio. ¡Entre artistas te veas!

9 Mientras se resuelve lo de Venezuela, el general nombrado cónsul podría asistir de vez en cuando a la Cancillería, nomás para que lo vean y cobrar el cheque.

10 Previo a la visita de Trump, Corea del Norte lanzó varios misiles de crucero. ¿Fuegos artificiales de bienvenida o imprudente demostración de fuerza?

11 Estarán feos para la foto los empleados del Banreservas de Barahona que se embolsillaron 29 millones, si no dejaron menudo para pagar a los abogados.

12 Mientras las EDES sigan con 8,000 empleados, pudiendo trabajar con solo 1,800, no tendrán moral para subir la tarifa eléctrica, tal lo hacen.

13 Los reclamos por desorbitada facturación no sirven de nada, porque todo se resuelve con el envío de unos técnicos de la misma EDE, quienes (obviamente) certifican que todo está… ¡correcto!

14 ¿Le preguntó alguien a Raúl González, el de Despierta América, cuál era su inclinación sexual? ¿Se lo exigió algún documento oficial? ¡Cosas personales, son personales!

15 La atrapan con dos libras de marihuana. Juez le concede pagar fianza, como coerción y, al ver las cámaras, ella ríe a carcajadas y canta feliz. Un gran ejemplo para nuestros jóvenes.

Freddy Ortiz devariados@yahoo.com