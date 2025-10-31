Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Opinión

UN MOMENTO

Se va octubre

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Despedimos el mes de octubre, con su caudal de días que se han ido como hojas llevadas por el viento

Al llegar cada final de mes, me detengo a reflexionar y digo: verdaderamente el tiempo no se detiene, y junto a él también pasa la vida. 

Nada permanece igual; todo avanza, cambia, madura. Pero en medio de ese paso inevitable hay algo que sí podemos decidir: la huella que dejamos. Que no sea una huella de indiferencia o egoísmo, sino de amor y de servicio. 

Octubre se va, y con él, una página más de nuestra historia. 

Sigamos escribiendo las siguientes con gratitud, con entrega y con el deseo profundo de hacer el bien mientras pasa la vida. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

