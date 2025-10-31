UN MOMENTO
Se va octubre
Despedimos el mes de octubre, con su caudal de días que se han ido como hojas llevadas por el viento.
Al llegar cada final de mes, me detengo a reflexionar y digo: verdaderamente el tiempo no se detiene, y junto a él también pasa la vida.
Nada permanece igual; todo avanza, cambia, madura. Pero en medio de ese paso inevitable hay algo que sí podemos decidir: la huella que dejamos. Que no sea una huella de indiferencia o egoísmo, sino de amor y de servicio.
Octubre se va, y con él, una página más de nuestra historia.
Sigamos escribiendo las siguientes con gratitud, con entrega y con el deseo profundo de hacer el bien mientras pasa la vida.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.