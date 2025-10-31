“Un mandamiento nuevo os doy; que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, Juan 13:34.

El amor es la marca indeleble del creyente en Cristo. Es la señal con la que hemos de ser identificados al llevar a cuestas la causa de Jesús.

Además, es el mandamiento recibido por nuestro Señor, a fin de convivir y establecer la diferencia en un mundo cargado de odio y de violencia.

El mundo ha de conocernos por el sello del amor. Esa presencia debe reducir las diversas maneras de violencia que destruyen la dignidad humana.