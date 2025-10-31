El imperio de la ley frente al poder punitivo del Estado

I. La ley como frontera del poder

En el corazón del Estado de Derecho late una convicción tan antigua como la justicia misma: nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley previa, cierta y escrita.

El principio de legalidad penal formulado por Anselm Ritter von Feuerbach en la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege no es una consigna doctrinal, es una muralla contra la arbitrariedad.

La legalidad no restringe la acción judicial: la ennoblece. Como señala Luigi Ferrajoli, la ley no es autorización para reprimir, sino barrera racional que limita el castigo mediante la certeza del texto y la previsibilidad de la sanción.

II. Lex certa: el mandato de claridad y precisión

El principio de legalidad se erige sobre cuatro columnas: lex scripta (la ley debe estar escrita), lex praevia (debe existir antes del hecho), lex stricta (no puede aplicarse por analogía en perjuicio del imputado) y lex certa (debe ser clara y precisa).

Este último pilar exige al legislador definir con exactitud las conductas punibles y las sanciones aplicables. Zaffaroni lo expresó con lucidez: “La ley penal se expresa en palabras, y estas siempre dejan dudas interpretativas; por ello, el juez debe exigir la máxima taxatividad legal: no la simple legalidad, sino la legalidad estricta”.

La interpretación extensiva o analógica del tipo penal no es justicia, sino usurpación legislativa. En materia penal, la ambigüedad no es espacio de creatividad, sino territorio vedado al poder punitivo.

III. La analogía y sus límites

Nada ilustra mejor la tensión entre interpretación judicial y legalidad que el tipo penal del incesto.

El artículo 332-1 del Código Penal sanciona al adulto que realiza un acto sexual con un menor unido por parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el tercero.

Esa descripción exige un vínculo jurídico derivado del matrimonio; sin embargo, en la práctica judicial se ha intentado extender su aplicación a relaciones de hecho, como en el caso del padrastro.

Aunque la conducta es moralmente reprobable, no encaja en la tipificación estricta del incesto. Extender el concepto a la unión de hecho, por más comprensible que parezca, constituye una aplicación analógica in malam partem en perjuicio del imputado y vulnera el principio de favorabilidad del artículo 74.4 de la Constitución.

IV. La conciencia de la legalidad como garantía del juez

Como enseña Ferrajoli, la legalidad es “el núcleo racional del Estado de Derecho penal”, la frontera que separa la jurisdicción de la arbitrariedad.

El juez que actúa conforme al texto legal no es un autómata, sino garante de la libertad. Zaffaroni advierte que cuando el juez amplía un tipo penal en nombre de la moral o la emoción, el poder punitivo avanza y el Derecho retrocede.

V. La pedagogía de la legalidad

El Derecho penal no solo castiga: educa.

Cada sentencia dictada conforme a la ley reafirma que la fuerza del Estado no reside en la severidad de sus penas, sino en la decencia de sus métodos.

En ese sentido, Ferrajoli recuerda que el poder punitivo no se legitima por su eficacia, sino por su sujeción a reglas que lo limitan y, Zaffaroni insiste en que el Derecho penal civilizado no busca venganza, sino reducir el sufrimiento humano dentro del marco de la legalidad.

La legalidad enseña que la justicia tiene límites y que la protección de la víctima no puede alcanzarse sacrificando los principios que protegen a todos. Una justicia que viola la ley para castigar a uno terminará violándola para castigar a cualquiera.

VI. La reforma procesal y el desafío de los principios

La República Dominicana vive un debate decisivo: la reforma del Código Procesal Penal.

Este proceso no debe limitarse a modernizar estructuras o acelerar trámites, sino a reafirmar los fundamentos del Estado de Derecho: legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y humanidad del proceso.

Modernizar la justicia no significa ampliar la discrecionalidad judicial, sino fortalecer la certeza de la ley porque el verdadero progreso jurídico no radica en castigar más, sino en castigar conforme al Derecho.

La reforma debe nacer de la reflexión y debe fortalecer la confianza en la ley. El Código Procesal Penal fue concebido como instrumento de derechos; por tanto, debe preservar esa esencia.

VII. Epílogo

Un Estado que respeta la ley incluso frente a su deseo de castigar es un Estado verdaderamente civilizado.

Ferrajoli lo sintetiza con precisión: el Derecho penal no puede ser instrumento de moralización social, sino de contención del poder. La lex certa le recuerda al legislador que su poder tiene fronteras; al juez que su interpretación tiene límites y al ciudadano que su libertad tiene fundamentos.

Reformar el Código Procesal Penal es reafirmar su autoridad como expresión del pacto democrático. Cuando el Estado se somete al Derecho, el Derecho se convierte en justicia y, la nación alcanza su forma más alta de libertad: la libertad conquistada bajo el imperio del texto y la conciencia de la razón.