Cuidado a quién pones a tu derecha

En los relatos más significativos, el simbolismo importa. En la crucifixión, dos hombres fueron clavados junto a Jesús: uno a su derecha, otro a su izquierda. Aunque los evangelios canónicos no mencionan sus nombres, la tradición —apoyada en textos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo— los ha llamado Dimas y Gestas.

El de la derecha reconoció su culpa, pidió perdón y escuchó la promesa: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. El de la izquierda, en cambio, se burló, se negó a cambiar. El contraste entre ambos no es solo narrativo, es profundamente simbólico: uno eligió la luz, el otro la oscuridad.

Con el tiempo, el lado derecho adquirió un valor especial. Es el lugar del honor, de la confianza, de quien se considera cercano y digno. Pero ese sitio no es para cualquiera. El mensaje es claro: a tu derecha solo debe ir alguien que merezca estar ahí. Alguien igual en visión, en principios, en espíritu.

Por eso, cuando de manera reiterada alguien es ubicado a un lado —y no precisamente al derecho—, el gesto cobra sentido. No se trata de protocolo. Es una declaración silenciosa.

La cruz no solo habla de fe y redención. También enseña a mirar con atención a quién se le otorgan ciertos lugares. Porque en esos detalles se revelan prioridades, afectos… y advertencias.

Cuidado a quién se pone a tu derecha. Porque ese lugar no solo revela al que lo ocupa, también dice mucho de quien lo concede.