Subsidios, deuda y capital humano

Primer Tiro

Parece que el trazado de la raya de Pizarro que divide la inversión en infraestructura y en capital humano es una tarea pendiente para algunos analistas locales. Schultz y Becker dejan claro (y eso fue en la década de los sesenta del siglo pasado) que cuando un individuo invierte en su educación (paga matricula, compra libros, materiales, transporte, alojamiento), está realizando una inversión la cual espera recuperar con sus beneficios a lo largo de toda su vida laboral. El pago de la matricula es utilizado por la entidad educativa para pagar el salario de sus profesores, sin cuya participación el individuo no adquiere las habilidades, destrezas, conocimientos y competencias que le permiten aumentar sus ingresos y hacer rentable la inversión en el aumento de su capital humano. Si el jornal pagado a un obrero que trabaja en levantar una edificación se considera inversión, entonces el salario pagado a un docente, que aumenta la escolaridad de una persona, también debe entrar en la misma clasificación.

Segundo Tiro

El trazado de la raya no es muy difícil en el caso de la educación, y no debería ser sustancialmente más difícil en el caso de la salud: una persona enferma no puede aportar la cantidad de trabajo productivo según la magnitud de sus competencias adquiridas, lo que en economía de la salud se contabiliza como años de vida perdidos por discapacidad. El problema del trazado de la raya se eleva a su máxima expresión con el tema de la pobreza monetaria. La teoría postula que, si se comparan dos individuos con iguales niveles de educación y salud, el de menor nivel de pobreza presentaría una mayor productividad y un mayor nivel de ingreso. Si este planteamiento es correcto, entonces los subsidios directos a personas pobres que las habilitan para adquirir salud y educación también serian inversión en capital humano. Un hogar que recibe los subsidios escolares directos (Aprende, Avanza y Bono a mil) y los del programa Supérate (alimentación, gas, electricidad, transporte) siempre tendrá mucho mayor propensión de enviar a la escuela a sus hijos entre 12 y 17 anos (la mayor causa de la deserción escolar en secundaria es el trabajo de los comprendidos en este tramo de edad) que otro similar que no los recibe.

Tercer Tiro

No se puede decir lo mismo de los subsidios generalizados a la electricidad y a los combustibles. Pero hay un problema: sin los mismos la pobreza sería mucho mayor, y una parte del efecto en la misma de los subsidios focalizados se perdería. Este debería ser uno de los grandes temas de la reforma fiscal a ser ejecutada en el ámbito de la necesaria, inevitable y urgente nueva arquitectura que requiere el aumento de la eficiencia y eficacia del gasto público. Dado el análisis de las causas y consecuencias del planteamiento del problema, la teoría del cambio plantearía que es posible mejorar significativamente el efecto del impacto de los subsidios a la electricidad y a los combustibles mediante un diseño que lo transforme de generalizado a focalizado, aumentando su eficiencia, expresada en el mantenimiento de su impacto en la pobreza, utilizando una menor de cantidad de recursos presupuestarios. Pero mientras las reformas se diseñan, es conveniente, necesario quizás, calcular que porcentaje del aumento de la deuda pública que ha sido invertido en aumento de capital humano.