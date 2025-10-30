Países rotos

Los algoritmos son constructos humanos, y, por tanto, el círculo vicioso de la precedencia no opera ante el falso dilema de si condicionan nuestras respuestas, o nosotros los programamos a ellos, ya que son una proyección de la imaginación del hombre. No obstante, nos gusta recrearnos en la idea de que, en cierta forma, ellos toman nuestras decisiones.

Así las cosas, sería simplista endosar a los algoritmos que operan en las redes sociales los procesos de radicalización política que hemos visto en numerosos países de América, y que han dado al traste con buena parte de su gobernabilidad. En efecto, el clima de armonía social y concordia política, desde el Cono Sur hasta los Grandes Lagos, se deteriora.

Un vistazo (Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos) evidencia la quiebra del orden político vigente en esas sociedades, que posibilitó un entorno de estabilidad en el cual, la democracia, no sólo pudo florecer, sino que creó las condiciones necesarias para lograr cuotas de desarrollo económico e indicadores sociales, nunca antes vistos.

"Se ha dicho que la democracia es la peor forma de Gobierno, con excepción de todas las otras formas que se han probado de vez en cuando", dijo Churchill, y, si damos como válida esa frase, debemos asumir el hecho de que la democracia funciona desde la lógica de la alternabilidad del poder y la existencia de regímenes electorales que garanticen la libre competencia de las fuerzas políticas, en condiciones de respeto, igualdad y transparencia.

Lo excepcional en este momento de quiebre del orden, no es la lucha entre unos opuestos políticos que, escudados en etiquetas cambiantes (conservadores vs liberales, comunistas vs capitalistas, etc.), siempre combatieron entre sí en esas sociedades (y en todas las demás, a lo largo de toda la historia); porque dicha lucha era la materialización de la Lucha de los Opuestos, que es consustancial a la historia; la pura concreción de la dialéctica hegeliana, que es lo mismo que decir, la vida misma.

¿Qué pasa en esos países, en los cuales, más que expresarse la típica lucha política a la cual estamos acostumbrados a lo largo de la historia (con Marx mirando de reojo y la palabra “clase” a flor de labios), lo que vemos es una lucha fratricida a muerte; una degradación moral del debate donde predomina la anulación de los códigos “caballerescos” de la política y se impone un deseo irrefrenable de extinción del adversario, precedida de la deshumanización lingüística de su existencia?

Sin ser chovinista, ni mucho menos pensar que somos la excepción, debemos congratularnos por el clima de estabilidad y alternancia que existe en nuestro país, y el respeto de nuestros políticos hacia unas reglas que están ahí, y que les han permitido llegar a acuerdos y darse las manos, cuando en otros países, hoy día, eso es prácticamente imposible.