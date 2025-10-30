Nací en octubre

Ha llovido mucho desde entonces. El lunes 27 de octubre también llovió en República Dominicana, no lo vi.

Mi cumpleaños lo celebré en Río de Janeiro, un lugar interesante del cual no hablaré en este artículo.

Cuando digo que ha llovido mucho, hablo desde el día que nací hasta la fecha.

He visto llover amor, familia, amigos, trabajos, crisis, pérdidas, logros, viajes y ese constante buscarme que nunca terminará.

Cada año las felicitaciones van por un estilo. A este le tocó la libertad.

No sabía que era un referente de libertad para muchas personas, algo tan simple como ser, inspira a otros.

Si me preguntan, no pienso, no calculo cómo debo actuar o ser, simplemente soy. Si me aceptas y me gusta tu casa, me quedo contigo, aunque sea en silencio.

No soy mejor ni peor que otras, no me comparo con nadie. Si me preguntan, solo sé que vine a este mundo a ser feliz y eso hago a diario; es mucho más profundo que sonreír.

Para que entiendan citaré algo de El Método Ikigai: “La felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía”.