Unidos en emergencia

Germán Martínez

El país todo ha tenido una nueva prueba de la naturaleza que nos convoca a la unidad y el trabajo entre todos.

Nadie puede decir que el Gobierno del presidente Luis Abinader no ha actuado acorde con las circunstancias a menos que la perversidad política los anime.

Pero ahora es momento de que todos pongamos de nuestra parte y buena voluntad en resolver con la mayor rapidez posible los males de una jornada ciclónica errática y muy larga.

Se sabe que en muchos aspectos de la economía y la salud esto representa un revés al que necesitamos hacerle frente todos como en el pasado, cuantas veces ha sido necesario.

El país nos convoca unidos en emergencia sin más bandera y sin más norte que trabajar para recuperar lo dañado y hacernos fuertes en las debilidades que el fenómeno nos demostró que tenemos.

