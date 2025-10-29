El robo de retorvisores

Parece que los retrovisores de algunos vehículos modernos son tan costosos, que se han convertido en las prendas predilectas de muchos ladrones especializados en este selectivo delito, que además de contar con un mercado seguro, muchas veces los roba por encargo.

Lo raro es que aun sabiendo todo el mundo donde los venden y quién los compra, nadie hace nada para combatir esta práctica.

La inacción se convierte en una motivación especial para que sea cada vez más frecuente el robo de retrovisores.

Los roban a cualquier hora del día y su destreza al desprenderlos hace suponer que los cacos se especializaron en las mismas fábricas donde los instalan. Alguien me contó que se desmontó brevemente en un supermercado y al regresar, en cuestión de minutos y a pleno mediodía, ya no estaban.

Por ese motivo, pienso que ahora, además de asegurar el vehículo cuando se adquiere, también de manera particular y especial habrá que ponerle un seguro de robo a los retrovisores.

El robo de retrovisores es una práctica muy vieja. Una acción que nadie ve, pero en la cual muchos ya se han especializado y viven de la misma.

En una torre del entorno donde vivo, fue captado por una cámara de seguridad el accionar de un individuo que con absoluta maestría y espantosa serenidad, recorría su parqueo arrancando los retrovisores de los vehículos y colocándolos en un saco que luego acomodó en su moto con una serenidad espantosa.

Si no somos capaces de combatir delitos menores, menos lo podríamos hacer con efectividad con los más sofisticados.