Correctas decisiones

La pandemia del Covid-19 nos enseñó, con precisión, que la prevención, el seguimiento y el desarrollo de un plan de acción de cara a la adversidad, provocado por la naturaleza o el ‘destino’, reporta resultados positivos para la seguridad ciudadana y más si en el mismo camino y propósito, interactúan autoridades y sociedad.

Es el reto que nos representó el paso de Melissa. Impredecible, errático, casi estacionario, sin rumbo definido por momentos pero arrojando fuertes lluvias.

Los episodios de los noviembre de 2022 y 2023, con serias pérdidas de vidas y propiedades en pocas horas, en cada ocasión, son ejemplos de nuestra fragilidad y falencias: el drenaje, las cañadas, la basura, el enjambre de alambres colgando de postes del tendido eléctrico, la imprudencia, etc.

Me ‘cuadra la cabeza’ -como suelo decir- escuchar cuestionamientos, críticas emitidas por algunos sobre el porqué la autoridad paralizó el país por varios días. Entiendo correcta la decisión del Gobierno, del presidente, de suspender todas las labores para proteger a la población de las consecuencias de las lluvias intensas, inundaciones, ventarrones, tormentas eléctricas.

El presidente Abinader, la vice, los directores del COE, Meteorología, Defensa Civil, jefes militares, ministros, etc., lucían ojeras y reflejaban cansancio en cada conferencia de prensa o aparición pública, pero siguieron ahí, hora por hora, día por día. Salvar vidas, era la meta. Y se logró.

El gobierno hizo su parte. La mayoría de la gente, también. Así lo reconoce la generalidad de la sociedad.

Ahora es tiempo de mitigar los daños, de ayudar a los afectados, en cuya acción, advierto, hay que poner ojo con esos aprovechados de siempre, que procuran buscarse unos ‘cuartos’ aduciendo pérdidas ficticias.

