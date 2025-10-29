El acceso a la justicia en ángulo 360°

Abordar aspectos relativos al acceso a la justicia en un sistema democrático comporta múltiples desafíos, que van desde operativizar mecanismos ágiles y expeditos que faciliten al ciudadano común garantías mínimas que permitan que el tránsito por el sistema de justicia sea tutelador y fortalezca la cultura de legalidad.

El cuerpo normativo de derecho internacional de los derechos humanos ha sentado las bases para comprender el derecho al acceso a la justicia, como la materialización de las obligaciones asumidas por el Estado para las autoridades públicas y los operadores judiciales, en procura de eliminar barreras de tipo social, jurídico, económico y cultural que impactan en la tutela judicial efectiva, y la eliminación de burocracias innecesarias que socavan esta dinámica.

Emanada de la tutela multinivel de derechos fundamentales el concepto de acceso a la justicia ha experimentado importantes cambios, en tanto, la reflexión no solo incide en que la justicia sea igual y abierta para todos y todas, y a la eficacia de los recursos judiciales efectivos, como acceso formal a los tribunales, sino la visualización del rol del Estado en su conjunto, posibilitando su ejercicio y con ello una operatividad dinámica con mirada en ángulo de 360° que incorpora el aspecto extrajudicial, involucrando las instituciones públicas, confrontando el acceso a la justicia al Estado de Bienestar, en tanto potencia la igualdad de oportunidades a través del cumplimiento de las obligaciones estatales mediante la instauración de políticas públicas vinculadas al desarrollo humano y el fortalecimiento de los bienes jurídicamente tutelados, monitoreando la acción estatal, las organizaciones de la sociedad civil, como promotores y defensores de derechos.

Lo anterior sugiere visualizar de qué manera este acceso se ve comprometido por factores de riesgo inherentes a las personas e instituciones y las mejores formas de mitigarlos, generando condiciones para que la mayor cantidad de personas comprenda, aún de forma básica como puede acceder a la justicia. Es innegable que el sistema de justicia dominicana realiza ingentes esfuerzos por instaurar una justicia más ágil, expedita, más humana, instalando la capacidad para realizar intervenciones diferenciadas y tuteladoras, sin embargo, aún falta la mirada 360 de todo el engranaje estatal en la implementación de políticas públicas que favorecen el acceso.

En esta entrega subrayamos algunos obstáculos de acceso a la justicia que históricamente impactan las personas: a) Ausencia de información básica y en lenguaje claro, que va desde no saber a donde acudir, qué hacer, donde consultar y el significado de las acciones; b) Los costos económicos que implica contar con asesoría técnica cualificada y los costos periféricos que implica un proceso judicial; c) Lo formal y técnico que implican los procesos judiciales, el lenguaje denso y técnico para las personas que no cuentan con el expertiz en derecho; d) Los factores de riesgo o situación de vulnerabilidad preexistentes.

Resulta útil contemplar algunas acciones para mitigar estos obstáculos, entre las cuales están:

a) Apostar a las políticas educativas con programas de formación en Derechos, utilizando la comunidad educativa como sede que acorde a la edad reflexione estos derechos con los niños, niñas y adolescentes; b) Establecimiento y fomento de programas de prevención y fomento de cultura de paz y prevención de la violencia, que utilice la educación como herramienta mitigante de la conflictividad para la comunidad; c) Liderazgo juvenil, de forma que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio en su entorno, favoreciendo la gestión adecuada de los conflictos; d) Implementación de programas formativos en derechos humanos a las fuerzas de seguridad, lo que favorecería la interacción con la comunidad; d) Implementación de programas de justicia y sociedad, con orientación jurídica gratuita. Estos cuatros aspectos, son los puntos cardinales que harían posible un cambio cultural.