Abinader, Rubio y Machel

Los fenómenos naturales, huracanes e inundaciones, suelen desnudar nuestras pobrezas y recordarnos la gigantesca deuda social acumulada, con intereses. También sirven para que políticos oportunistas aprovechen las desgracias colectivas para avanzar sus agendas individuales, como el endeudamiento progresivo.

Las inundaciones de Melissa sacaron las pobrezas, convirtiendo nuestras calles en caudalosos ríos de miserias desbordadas. Mientras, nuestros “representantes políticos”, aprovecharon para “aprobar” otro préstamo de $1,600 millones de dólares, no conformes con robarnos el presente, se roban el futuro de nuestros nietos.

Melissa dificulta las cosas en la República Dominicana. Sabemos que el dominicano común y corriente, vulgar y silvestre, unos 10 millones, depende de las remesas y el dinero de ciertos “negocios costeros informales”.

La militarización estadounidense del mar Caribe dificulta tanto los “negocios costeros informales” que casi el 70 por ciento de las construcciones dominicanas están paralizadas. El resto de la economía se resiente, quienes gastaban recursos “ilimitados” de pronto no gastan nada, ¿qué pasó?

El cierre de las tiendas de los chinos es otra catástrofe para “los de abajo”. En abril, el presidente Luis Abinader justificó la inacción legal contra el dueño de la discoteca Jet Set, tras el inexplicable derrumbe que mató a 213 dominicanos. Abinader dijo que había un “vacío legal” sobre inspecciones a construcciones privadas.

Para Antonio Espaillat, estrecho colaborador de Abinader, hay un “vacío legal”, pero contra las tiendas de los chinos, aparecieron leyes.

En la audiencia senatorial de su confirmación, la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Leah Campos, dijo que vendría a “contener” la expansión de China en República Dominicana. A las tiendas chinas le aplican leyes que, según el Presidente, no existen.

Y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Abinader “estaba haciendo las cosas bien”, ¿para Abinader y Washington?

Los elogios de Marco Rubio a Abinader, me recordaron a Samora Machel, el líder fundador de la República de Mozambique. Él le dijo a su pueblo que: “si un día escuchan que los europeos me elogian, deben saber que los he traicionado a ustedes”.