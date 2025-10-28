Un guardián de la memoria nacional

Rendimos un reconocimiento póstumo al legado documental de René Fortunato, quien supo convertir la historia en una narración viva y accesible.

Con su cámara preservó episodios fundamentales de nuestra identidad y ofreció al pueblo dominicano una mirada lúcida sobre su devenir.

Rendirle homenaje es reconocer el poder educativo de la imagen, capaz de enseñar más que muchos libros.

Por eso, si herencia debe permanecer activa en escuelas, universidades y espacios culturales, para que las nuevas generaciones aprendan a descubrir el valor de la memoria histórica.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.