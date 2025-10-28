Gestionando residuos en busca del progreso

Cada año, miles de toneladas de residuos terminan en nuestros ríos, vertederos y playas. Botellas de vidrio y plástico, restos agrícolas e industriales, entre otros, se convierten en desechos que parecen carecer de valor. Pero lo que muchos consideran un problema puede ser, en realidad, una oportunidad para contribuir al desarrollo sostenible del país.

En los laboratorios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) jóvenes dominicanos están transformando residuos en materiales sostenibles: bioplásticos, biofertilizantes y paneles fabricados con desechos agrícolas y marinos. Es ciencia dominicana con impacto real, mediante la cual se puede generar empleos, impulsar la innovación y cuidar el planeta.

Hoy, la sostenibilidad ya no es una moda; más bien, es una nueva forma de hacer economía y República Dominicana tiene las condiciones para liderar este cambio. La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos lo confirma: en sus artículos dedicados al bono verde y a los incentivos fiscales, establece beneficios concretos para las empresas que inviertan en soluciones ambientales y en proyectos de economía circular. Es una señal clara de que el país empieza a reconocer que invertir en sostenibilidad también puede ser rentable.

Esta visión coincide con lo planteado en el informe más reciente del World Economic Forum sobre ecosistemas de innovación (WEF, 2025), que destaca que las naciones más competitivas del futuro serán aquellas capaces de transformar su gestión de residuos en nuevas cadenas de valor. El reporte subraya cinco principios clave: talento, colaboración, impacto medible, inversión verde y educación para la innovación. República Dominicana posee fortalezas en los cinco frentes, especialmente si logra articular sus universidades y centros de investigación como núcleos de transferencia tecnológica hacia la industria.

Pero ninguna ley puede funcionar sin alianzas reales. El WEF también insiste en que las soluciones sostenibles no surgen del aislamiento, sino de ecosistemas donde los sectores público, privado y académico trabajan bajo metas comunes. Necesitamos que universidades, empresas y el Estado trabajen juntos para que la innovación deje de ser un discurso y se convierta en acción. Cada tonelada de residuos que se transforma, cada joven que investiga, cada empresa que apuesta por el futuro, son pasos hacia una República Dominicana más limpia, competitiva y justa.

La ciencia no solo vive en los laboratorios; vive en cada idea que convierte un problema en esperanza. Y en un mundo donde la economía verde avanza más rápido que nunca, apostar por el conocimiento no es una opción: es una estrategia de desarrollo nacional. El futuro del país puede ser verde si decidimos apostarle al conocimiento. Porque la verdadera riqueza está en saber transformar lo que otros desechan.

Profesor e investigador

Instituto Tecnológico de

Santo Domingo (INTEC)

yaset.rodriguez@intec.edu.do