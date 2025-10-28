Ha fallecido Breno Brenes Guridy

Breno y yo fuimos compañeros durante tres años en la escuela militar “Georgia Military Academy” (Woodward Academy) en la década del cincuenta.

Esta renombrada escuela sureña fue fundada en el 1900 en College Park Georgia.

Allí conocí a Breno junto a otros dominicanos que durante nuestra larga vida hemos sido amigos entrañables tales como Manolo y Alberto Reyes, Billy Álvarez y Tony Guerrero.

G. M. A. era una escuela militar de mucha disciplina que templó el carácter de muchos de nosotros.

Recuerdo a Breno al frente de nuestro batallón llevando la bandera, en el desfile de toma de posesión en 1956 del presidente Eisenhower.

Formación Militar.Externa

Dejé de ver a Breno después de graduarme de GMA, eran mis tiempos de universitario.

Fue después de llegar a Santo Domingo en 1965, que le volví a ver como entrenador de combatientes en la revolución de abril 1965. Eso no fue sorpresa para mí, pues a Breno le gustaba estar en sitios de acción. Era valiente y apegado a sus ideas y convicciones propias.

Gradualmente la vida nos llevó por senderos diferentes pero siempre permanecimos en contacto. Nos teníamos un respeto mutuo y en el fondo de mi alma siempre supe que contaba con la amistad de mi compañero de juventud, Breno Brenes.

Breno era de un carácter fuerte y hombre aguerrido. Quizás esta última palabra es la que define mejor a mi querido amigo. Tus llamadas para conocer mi opinión sobre el acontecer nacional, me harán falta.

Breno, viviste como quisiste y cumpliste con lo que creías era tu papel en esta vida terrenal y en la defensa de tu país.

Tus hijos y nietos te recordarán y también todos los que fueron tus amigos. En paz descanses.