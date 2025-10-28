Estados Unidos y el Caribe: poder, orden y realismo estratégico

El despliegue militar estadounidense frente a Venezuela no anticipa una guerra, sino la reafirmación del liderazgo hemisférico de Washington. Esta política de realismo estratégico tiene consecuencias directas para la República Dominicana y el Caribe: seguridad marítima, estabilidad democrática y control de flujos migratorios en una región en creciente tensión.

⸻

Mientras el mundo se distrae con los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, el Caribe vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica de Estados Unidos.

Una flota de unos seis mil marinos y soldados, respaldada por bombarderos estratégicos y el portaviones USS Gerald R. Ford, se mantiene frente a Venezuela. No es preludio de invasión, sino una advertencia: Washington vuelve a imponer orden en su vecindario.

El presidente Donald Trump no busca conquistar territorios ni asegurar petróleo, sino proteger los intereses vitales de seguridad nacional: sus fronteras, su juventud y la estabilidad hemisférica. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han interceptado al menos diez embarcaciones procedentes de Sudamérica, presuntamente ligadas al narcotráfico patrocinado por el régimen de Nicolás Maduro.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025.AFP

Las operaciones, que han dejado más de cuarenta muertos, son un recordatorio de que la tolerancia hacia los narco-estados y sus aliados terminó.

Los informes de inteligencia que vinculan a oficiales venezolanos con el Cartel de los Soles han sido verificados judicialmente. En otro tiempo, Washington habría respondido con negociaciones discretas o tibias sanciones. Hoy responde con presencia militar y presión diplomática.

Y esa nueva actitud tiene resonancia inmediata en el Caribe insular.

Para la República Dominicana, las implicaciones son múltiples.

Primero, la reactivación del poder estadounidense en el Caribe implica mayor vigilancia de las rutas marítimas que conectan Venezuela, Colombia y Haití con el canal de la Mona. Esa vigilancia puede ayudar a reducir el tráfico de armas, drogas y personas que afecta nuestras costas, pero también exigirá mayor coordinación naval y de inteligencia con la Armada Dominicana.

Segundo, la política de “tolerancia cero” frente a gobiernos autoritarios marca distancia con regímenes que han desestabilizado el entorno dominicano. Cuba, Nicaragua y Venezuela enfrentan sanciones directas; Colombia, bajo Gustavo Petro, ha sido advertida por sus vínculos con redes ilícitas.

Estados Unidos deja claro que la democracia no es negociable. Para Santo Domingo —una de las democracias más estables del Caribe— esto representa una oportunidad de reposicionarse como aliado confiable, capaz de mediar entre la firmeza estadounidense y la realidad latinoamericana.

Tercero, el endurecimiento de la política migratoria norteamericana afecta directamente a los flujos haitianos y venezolanos que también tocan nuestras fronteras.

Si Washington redefine su política regional bajo parámetros de seguridad, la República Dominicana deberá anticiparse con políticas propias de control fronterizo y cooperación multilateral, evitando que su frontera sur se convierta en una extensión de la crisis haitiana o venezolana.

A diferencia de administraciones anteriores, la actual Casa Blanca no busca pactar con dictadores ni comprar estabilidad con petróleo barato.

Su meta es restaurar el principio de orden y demostrar que la defensa de la democracia incluye la defensa de las fronteras, los mares y la ley.

En este nuevo contexto, los países del Caribe deben decidir si quieren ser actores o espectadores.

La República Dominicana —por su ubicación estratégica, su estabilidad institucional y su peso económico en el Caribe— está llamada a jugar un rol central.

Su desafío será fortalecer alianzas sin perder autonomía, y reafirmar que el liderazgo regional también se ejerce con valores democráticos y firmeza soberana.

El despliegue militar estadounidense no es una demostración de imperialismo, sino un recordatorio del precio del desorden.

Y en una región donde el narcotráfico, la migración desbordada y la corrupción amenazan la convivencia democrática, el mensaje es tan claro como urgente: el orden es contagioso, y el caos también.

El autor es analista político y escritor. Sus ensayos abordan temas de democracia, seguridad hemisférica y gobernabilidad en América Latina.