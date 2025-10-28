Ayudar, remediar y reparar

A 450 metros de distancia, la aplicación “Waze” advertía que había un bache. Quizás, el uso de un sustantivo poco común en nuestro “dominicano” me impidió decodificar rápidamente que, eso denominado “bache”, era en realidad un gigantesco hoyo/cráter, nacido de la nada en el tercer carril –oeste– de la avenida Luperón; uno que, pese a la oportuna advertencia, no vi venir… hasta que estaba con las cuatro gomas adentro.

El hoyo en cuestión había nacido con las aguas recientes, para que todos en la avenida cayésemos dentro de él. Algunos lo tomaron con rabia; otros sufrieron alguna avería en el vehículo; otros sintieron el golpe a lo largo de la médula; otros lo tomaron con resignación y filosofía. Lo importante es que la aplicación lo había advertido con tiempo, y, si lo había hecho, era porque lo tenía registrado en su base de datos. Curioso que una aplicación cuya sede global se encuentra en Tel Avid, pueda llegar a saber más que las autoridades locales llamadas a saber… y actuar.

En el caso del bache en cuestión, sería injusto cargar el dado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por todos los hoyos que nacieron de la noche a la mañana en estos días de lluvia. Las riadas urbanas tienen un origen más complejo –histórico y estructural– que simplemente endosarle al MOPC la responsabilidad inmediata de remediación de daños.

El sur del país ha sido impactado por Melissa y el accionar del gobierno debe desplegarse simultánea y diligentemente en varios ejes de intervención. Los manuales y protocolos de todas las instituciones estatales encargadas de brindar respuesta, en corto y medio plazo, están ahí, y, definitivamente que las autoridades tienen más conocimiento, experiencia y personal para desplegar las acciones correspondientes.

Toca recordar, que los tiempos de reacción son tan importantes como el componente sustantivo de la reacción misma. Que las ayudas sociales –en especie, bienes, consumibles, etc. – deben de ser inmediatas. Mucha gente ha perdido mucho, y mucha gente duró varios días sin trabajar y sin poder ganar el sustento diario. Eso es un golpe, como quiera que se mire.

El gobierno ha gestionado bien el paso de la tormenta. Persiste el desafío que supone el irrespeto de buena parte de la ciudadanía de los avisos de alerta y llamados de recogimiento. Los “teteos” bajo la lluvia no son sólo fiestas, son un desafío a la autoridad, y esto es doblemente peligroso.

El MOPC, que utilice las herramientas y procedimientos que le permitan identificar a la mayor brevedad los daños en avenidas, calles, contenes, puentes –que los hay–, y que disponga su reparación inmediata.

Es peligroso quedarse en la zona de confort de los elogios y el reconocimiento. Toca reconocer y felicitar, sí, pero también recordar que el mantenimiento preventivo y las reparaciones inmediatas, contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de gestión de riesgos y desastres frente a futuros fenómenos.