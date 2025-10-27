Planifique su retorno voluntario con CBP Home

Toda persona que cruce de manera ilegal hacia los Estados Unidos a través de las áreas de defensa nacional recién establecidas en la frontera sur será procesada judicialmente.

La aplicación CBP Home ayuda a los dominicanos que entraron ilegalmente a los Estados Unidos y deseen regresar voluntariamente a su país. Descárguela, inscríbase, reciba beneficios y apoyo, y evite consecuencias legales y económicas.

Para más información, visite: https://www.dhs.gov/cbp-home-en-espanol

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no estará actualizando su contenido en redes sociales regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Para información oficial, siga @EmbajadaUSAenRD o visite travel.state.gov.