Podemos viajar en el tiempo, sin las máquinas que Hollywood inventó para complicarlo todo.

El tiempo es una construcción social, hoy fue el futuro de ayer, es el pasado de mañana. Vivimos un eterno presente circular conteniendo todos los tiempos, incluyendo el complicadísimo pluscuamperfecto.

Ayer, relata la historia: piratas, mercenarios holandeses, ingleses, franceses y españoles se asaltaban en el mar Caribe, disputándose riquezas saqueadas a los nativos.

Hoy vemos buques de guerra con holandeses, ingleses, franceses y estadounidenses, listos para saquear las riquezas de Venezuela.

Ayer, “evangelizaban”; hoy, “combaten el narcotráfico”, estos “soldados” descienden de aquellos piratas y mercenarios, repiten lo que hicieron sus antepasados; ser saqueadores es su auténtico “destino manifiesto”. Hacen lo que hicieron los abuelos de los bisabuelos de sus tatarabuelos; claramente, saquear es su herencia genética.

Ayer ganaron; si pierden esta última aventura colonialista-saqueadora, cambiaremos el presente corrigiendo el pasado.