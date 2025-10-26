Trump, el miedo como arma política

La decisión del presidente Donald Trump de desplegar destacamentos militares en ciudades con gobiernos demócratas, bajo el argumento de combatir el crimen, es una medida tan insólita como peligrosa. Se trata de una acción que amenaza con erosionar derechos fundamentales y avivar la división que atraviesa al país. Enviar tropas a ciudades norteamericanas –junto con numerosos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que llevan a cabo redadas indiscriminadas– puede ser el preludio de profundos trastornos políticos, legales y sociales.

Trump parece haber olvidado que Estados Unidos tiene una larga tradición de separar las funciones militares de las policiales. La ley Posse Comitatus, promulgada en 1878, establece precisamente que las fuerzas armadas no pueden ser utilizadas para imponer la ley en el territorio nacional, salvo en circunstancias excepcionales aprobadas por el Congreso. Hasta ahora, ni el Congreso ha aprobado nada en ese sentido, ni han aparecido las circunstancias excepcionales que justificarían el despliegue de tropas.

La ley Posse Comitatus se aprobó como salvaguarda contra el abuso del poder federal y la militarización de la vida civil. Que un presidente decida ignorarla para enviar tropas a las calles de ciudades gobernadas por la oposición constituye, cuando menos, una peligrosa extralimitación.

Trump ha justificado la medida con el argumento de que esas ciudades son “santuarios del crimen” y que los alcaldes demócratas han fracasado en mantener a raya a la delincuencia. En realidad, el índice de criminalidad ha estado descendiendo en esas urbes. Detrás de la retórica de Trump hay un objetivo político claro: atemorizar a las comunidades inmigrantes y generar un clima de inseguridad que le permita presentarse como garante de la ley y el orden.

El 8 de septiembre, en una votación de 5 a 4, el Tribunal Supremo de la nación aprobó las redadas de ICE en California basadas en la raza, el idioma o la ocupación laboral. No es casual que los despliegues de agentes de inmigración y de tropas ocurran en urbes donde la población latina y afroamericana es cuantiosa.

El efecto inmediato de la decisión de Trump ha sido sembrar el pánico. Inmigrantes que no han cometido delitos, residentes con estatus legal e incluso ciudadanos estadounidenses de origen extranjero sienten que pueden ser detenidos o acosados simplemente por su aspecto o su acento. El miedo se convierte en una forma de control social: las personas evitan salir, denuncian menos delitos por temor a ser interrogadas, y se retraen de la vida pública. Las redadas de ICE y el despliegue de tropas no fortalecen la seguridad; por el contrario, destruyen la confianza entre las comunidades y las autoridades locales, lo que hace más difícil combatir el crimen real.

Además, hay una evidente intención de confrontar a los gobiernos locales. Alcaldes y gobernadores demócratas se han quejado de no haber sido consultados y de que las operaciones federales interfieren con las estrategias de seguridad trazadas a nivel local. En lugar de cooperar con las autoridades locales electas, el gobierno federal parece empeñado en imponer su visión por la fuerza, minando la autonomía municipal y estatal, una autonomía que constituye un pilar importante de la estructura política nacional.

Trump busca movilizar a su base electoral con el discurso del caos y el miedo, presentando a las ciudades demócratas como fracasos que requieren la “mano dura” de Washington. Pero usar el poder militar para proyectar fortaleza y silenciar a la oposición es una estrategia que recuerda a regímenes autoritarios, no a una democracia sólida.

¿Hasta dónde llegará la militarización de las ciudades? El Congreso y el Poder Judicial no deberían permitir el despliegue de las fuerzas armadas sin justificación. Las libertades civiles son frágiles cuando se cede terreno al miedo. La separación entre la esfera militar y la civil no es solamente una decisión legal: es una garantía de que la democracia sobreviva intacta a los caprichos del ocupante de la Casa Blanca, a los vaivenes del poder.