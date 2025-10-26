Huellas imborrables

De pequeños nuestros padres nos dicen “eso es para aprender” y es la frase que se nos graba en la mente toda nuestra vida.

Pero, seamos honestos: nadie quiere ser recordado por la cicatriz que dejó, sino por la luz que encendió.

La verdadera magia de la existencia humana no reside en la inevitabilidad de la pérdida, sino en la singularidad del impacto. Cuando alguien se va o se aleja, su espacio físico quizás se llene, el trabajo se distribuya y el asiento quede ocupado. Eso es el “reemplazo” del que habla el mundo. Sin embargo, ¿quién puede ocupar la manera exacta en que esa persona te hacía reír? ¿Quién puede borrar el consejo que te dio en tu momento más oscuro? Nadie.

Y si, inevitablemente, hemos dejado heridas, esas “marcas de sangre” que mencionas, ellas también tienen un propósito. Son los contrastes sombríos en nuestra obra de arte.

Nos duelen porque nos recuerdan el poder inmenso que tenemos para afectar a otro ser humano. Nos obligan a crecer, a sanar y a elegir, en el siguiente capítulo de nuestro libro, ser constructores de puentes en lugar de coleccionistas de escombros.

Al final, no vivimos para ser indispensables en un puesto, sino para ser irremplazables en un recuerdo. Queremos ser la anécdota que se cuenta con cariño, el recuerdo que saca una sonrisa o la lección que se aprende sin dolor. La vida es un lienzo, y el único arte verdadero es el que pintamos en el corazón de los demás.