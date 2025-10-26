Empatía, la sonrisa falsa

Conozco un viejo refrán cubano. Ridiculizaba a quienes se creían dueños del mundo: “Recuérdate bien, chaleco, que te conocí sin mangas”. Algunos sonreían al escucharlo, pero otros callaban porque algo les tocaba. Es lógico. Cada cual tiene derecho a crecer, a ser alguien, a vivir como Dios manda, pero nunca a creerse mejor que una lechuza mal parida.

Siento lástima por aquellos que salen al hipódromo como caballos de carrera, pero con un cabestrillo en una pata y gritan, buscando tribunas. Mucha lástima. Algunos famosos no tienen las coordenadas ubicadas en el sitio debido y transforman la personalidad. Ven la vida con lentes y pretenden esta selva oscura donde nos movemos agazapados, unos sobre otros.

Son raros los famosos.

Y vuelvo otra vez al tema del ego y a quienes no saben manejarlo. Buscan padrinos para golpear a quienes no los siguen, para difundir sus puntos vista inexactos o manipulables. Viven aislados del mundo. Sus seguidores carecen del vigor de las arañas para protegerse en sus telares cuando son atacadas porque, cuando la ceguera enturbia, no hay voz para romper su encierro: Los famosos buscan promover lo que hacen, aunque lo espurio ronde el deseo que nace en sus bolsillos. Para ellos, quienes no los aplauden, son sus verdaderos enemigos.

Tener criterio propio no produce urticarias. Ni la falta de empatía tampoco. Canto a los “famosos” porque respeto mucho a mis colegas de la prensa, nunca a las bocinas. Admiro a esos batalladores y aguerridos que ganan un salario modesto y poseen miles de problemas personales sin resolver. Ellos han estudiado y se dedican a caminar dentro de una cueva y rastrear allí los rumbos inhóspitos por donde alguna vez cruzó la vida. Ellos no obtienen contratos millonarios ni asisten a consultas particulares, hacen filas para coger el Metro, compran en supermercados populares, no tienen empleadas domésticas, pero poseen un corazón lleno de bondad como arma de combate. Son trabajadores de la palabra. Algunos oídos no están preparados para responder a sus dudas que se confunden con las de la sociedad donde viven; son directos, no ocultan las gotas de lluvia que caen en sus espaldas. No tienen jarrones chinos en sus casas, ni sueñan con hacer el mundo de un color. Son mis colegas y los defiendo porque no solemos mirar la lluvia a través de un cristal resplandeciente. Lo hacemos como debiera todo aquel que conozca el resplandor del amanecer. Ser distinto es un derecho, pero también una manera de enfrentar la cotidianidad. Los periodistas verdaderos salen a la calle todos los días, reciben insultos, refriegas de políticos triunfalistas, de famosos embusteros, y soportan todo eso porque saben que mañana serán experiencia.

Por estos días, de salud no fortalecida, me ha dado por escribir. Me da alegría saber que aún puedo crear documentos para otro tipo de lector, y ganarme su interés. Eso me ocurre porque creo en la llama literaria que vive en ni interior y tuvo su momento culminante en los primeros quinquenios del nuevo siglo, aunque viene de mucho más atrás. De aquella hoguera inicial de la pasión por las letras y tintas de colores como si fueran perdigones disparados para atrapar aves ilusorias.

Tuve la suerte de contar con amistades sinceras que no me exigían esconderme en ventanales.

No pretendí riquezas ni fama. Hice libros por necesidad, no por modas o gustos Pero esos libros, primero, eran para mí mismo. Aprendí la disciplina de sentarme a contar historias.

Hallé maestros y me dieron la mano. Por eso hoy puedo mirar atrás. No me llamó la atención que mi nombre sobresaliera de un cajón imaginario donde posarían esas letras que unía con orgullo.

Tengo un defecto en esta vejez demoledora. Cuando comienzo un proyecto lo dejo a medias. Sé de mis libros aplazados o reducidos a tiradas modestas por obra y gracia de haber elegido una profesión donde solo triunfan quienes saben rodearse de pirañas. Pienso en mis lectores y eso me obliga a intentar el aliento que una vez recibí, hace años. E insisto.