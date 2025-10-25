Trump en un atolladero con bloqueo militar a Venezuela

Es posible que Estados Unidos se haya metido en un atolladero con el bloqueo militar a las costas de Venezuela y cuente hasta el momento diez asaltos de lanchas rápidas que alega pertenecen a los carteles de las drogas Tren de Aragua y Cartel de los Soles sin resultados.

El último ataque de las tropas norteamericanas estacionadas en los mares frente a Venezuela ocurrió el pasado viernes, según informó el ministro de Defensa Pete Hegseth, quien aseguró que seis hombres del Tren de Aragua fueron eliminados por el ataque de sus fuerzas.

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó desde principios de septiembre una advertencia contra los carteles de las drogas que estarían operando desde Venezuela con destino final a su país, pasando por la región caribeña, según sus alegatos no probados.

La creencia muy extendida es que los ataques y el bloqueo naval que cuesta una inmensa fortuna a los contribuyentes de Estados Unidos, busca en realidad asustar al régimen venezolano de Nicolás Maduro, quizás con el propósito de que abandone el poder.

Con muchos problemas internos en su país y una tendencia creciente de que China, Rusia y otros países de la región de Latinoamérica salgan al frente dándole ganancia de causa al asediado país de Suramérica, el presidente Trump no parecer tener todos los cabos atados.

Hace pocas semanas se decía que Maduro estaría al punto de negociar su abandono del poder, entregarlo a la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, y refugiarse en un país amigo distante como sería Egipto o Catar. Al cierre de esta semana, Maduro parece fortalecido.

Los ataques contra las lanchas rápidas y otras razones de inconveniencias han resquebrajado las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha denunciado con firmeza al gobernante norteamericano, aunque se arriesgue a sanciones.

Estados Unidos pudo haber cometido una pifia fuera de toda lógica y diplomacia, al retirarle las armas a los ayudantes militares del presidente Petro en el palacio de Nariño, lo que levantó el orgullo nacional. Petro llamó a la Guardia Presidencial a ocuparse del encargo.

Trump enfrentó el pasado sábado enormes manifestaciones en casi todas las ciudades de Estados Unidos bajo la consigna de “Sin Reyes, sin Dictaduras, sin Miedos”. Algunos medios de prensa dicen que el gobernante se enfureció por los acontecimientos y demandó averiguar quiénes habían pagado esas marchas.

En medio de ese fragor, el alcalde negro de Chicago, Brandon Johnson pidió durante un discurso enardecido en esa ciudad una huelga general, grito que ha sido secundado en otras partes del país como New York y San Francisco, donde el gobernador, Gavin Newsom es abierto opositor a Trump.

En la reciente cumbre de trabajo de los BRICS, donde se congregan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los miembros originales de la alianza económica, además de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se extendió una invitación a México para ingresar.

México, que tiene como mayor socio comercial a Estados Unidos y con el cual comparte una extensa frontera común e infinidad de malquerencias, tomó nota de la petición, pero su presidenta, Claudia Sheimbaum Pardo, sabiamente dejó “sobre la mesa” el tema. Abrazado a Rusia y China, México pudiera tener una posición de mayor fuerza para negociar los temas de aranceles y muchos otros con el país vecino. Rusia y China buscan fortalecer su presencia en la región de América Latina, por lo que han ofrecido arreglos con Colombia.

México apoya a Venezuela y por ello evita estar en la X Cumbre a celebrarse en Punta Cana y donde la nación suramericana no está invitada.

China advirtió a Estados Unidos por acercar su flota naval frente a Venezuela, en tanto aseguró que su país tiene el ejército más grande del mundo. La diplomacia de Venezuela se está moviendo por todas partes con sus aliados a ver si puede resistir la embestida de Estados Unidos y salvar su régimen que en el test de la elección popular de agosto 2024, falló.