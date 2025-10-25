Psicología de emergencias y la salud mental

La psicología de emergencias o los primeros auxilios psicológicos se refiere a la provisión de servicios psicológicos ante desastres, sean estos causados por la naturaleza o los seres humanos. Es una intervención psicológica breve, basada en evidencias, que ha mostrado reducir síntomas de ansiedad y aumentar las habilidades de afrontamiento en personas afectadas.

Para República Dominicana, contar con un sistema de salud mental capaz de proporcionar estas intervenciones ante los crecientes impactos del cambio climático y otros desastres es fundamental para garantizar la salud de nuestros ciudadanos.

Movidos por este compromiso, el equipo de Intervención en Crisis y Trauma de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y del capítulo dominicano de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencias (AMPE Dominicana) acudió en las primeras horas tras el derrumbe del techo del Jet Set, el pasado 8 de abril, a asistir a los afectados. Estas acciones, que forman parte del accionar de Unibe desde el año 2010, se realizaron en colaboración con el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

La angustia, la desesperación y el dolor de las familias requirió de un espacio de acompañamiento digno y seguro, por lo que universidades hermanas (Intec, PUCMM y UNPHU) se sumaron a estos esfuerzos enviando carpas, sillas y profesionales de la salud mental. Se trabajó en colaboración, creando horarios de trabajo, apoyando a las familias, dando las noticias de fallecimientos y promoviendo la contención. Estas intervenciones también fueron extendidas al personal de Gestión de Riesgo, Cuerpo de Bomberos y todo el personal del Servicio Nacional de Salud (SNS) y Salud Pública que apoyó en la catástrofe, siguiendo un protocolo elaborado para hacer intervenciones grupales, promoviendo el auto cuidado del cuidador, el debriefing de las situaciones vividas en el apoyo que dieron junto a sus compañeros y fomentando espacios de sanación.

Luego, en colaboración con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Banco Popular Dominicano, atendimos a las familias de escasos recursos afectadas por el fallecimiento de algún familiar en la tragedia.

Durante más de tres meses, el equipo de Intervención en Crisis y Trauma de Unibe realizó las sesiones en las facilidades que posee el monumento Fray Antonio de Montesinos. Semanalmente preparábamos la lista de familias a intervenir suministradas por el Ayuntamiento y asignábamos cada caso a los terapeutas que estarían acompañándolos. Elaboramos las guías de intervención especializadas para cada grupo, niños, adolescentes y adultos, y también hacíamos una reunión virtual semanal antes de las intervenciones.

En total, se atendieron 16 familias, compuestas por los hijos, el padre o madre superviviente, los abuelos y familiares cercanos. Muchos de estos se habían convertido en tutores; esta tragedia les había cambiado la vida. Abordamos cómo manejar su propio duelo, adaptar su hogar a los niños y cómo manejar el duelo de los adolescentes y niños. El duelo de los niños se trabajó a través de dinámicas apropiadas a su edad, con terapia de juego, cuentos y arte-terapia, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que lo pudieran procesar. Luego, se integraban a los adultos para compartir lo que habían trabajado en esa sesión.

Cada intervención duraba una hora y media, y contaba con cuatro terapeutas por familia: dos intervenían con los adultos y dos con los niños. Después, se unía la familia completa. La mayoría de las familias contaban con por los menos cuatro o cinco miembros. Es decir, que fueron intervenidas un total de 60 personas que habían sido afectadas por la pérdida de familiares en esta tragedia. Entre tanto dolor, luego de un trágico evento que marca la historia de la familia dominicana, tuvimos el privilegio de ser testigos de la resiliencia, el compromiso y el amor que tan profundamente mostraron estas familias.

Aída Mencía Ripley es doctora en psicología clínica y Chartered Psychologist de la Sociedad Británica de Psicología, vicerrectora de investigación e innovación de Unibe, titular de la Cátedra Unesco Estudios Interseccionales de Género y de la Carrera Nacional de Investigadores.

Vanessa Espaillat es doctora en psicología, directora del Centro de Formación y Psicoterapia Continuum y presidenta fundadora de AMPE Dominicana, capítulo local de la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencias. Es coordinadora de la maestría en Intervenciones en Psicoterapia, la maestría Intervenciones en Crisis y Trauma y de la Unidad de Intervención en Crisis y Trauma de Unibe.