Edgar Féliz, un servidor ejemplar

En la tarde del jueves recién pasado, tuve la oportunidad de escuchar la comparecencia del doctor Edgar Féliz al programa radial “El gobierno de la tarde”, que se transmite por la emisora Z101.

Hacía mucho que no me detenía a oír ningún funcionario, pues ha terminado uno desalentado por la perorata que se escucha acerca de ventanilla única, servicios personalizados, digitalización de servicios, y un largo etcétera que, como dice el vulgo, “ya es mucho con demasiado”. Con todo, me llamó la atención la forma coloquial, pero llena de seguridad, en que el señor Féliz le dijo a su entrevistador “pregúnteme sobre lo que sea, pues le tengo respuestas para todo”.

Me detuve entonces a escuchar a este señor, y fue así como me enteré de su ascendencia de trabajador político y comunitario: es hijo del expresidente del Senado de la República, Augusto Féliz Matos, famoso por su recta conducta política durante el Gobierno de Joaquín Balaguer, ha sido fiscal de su pueblo, viceministro de interior, director de los Comedores Económicos y recientemente designado como director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.

El señor Féliz fue cuestionado acerca de las capacidades instaladas con que cuenta la Dirección a su cargo, pero, sobre todo, el área de los Comedores Económicos, para hacer frente a las contingencias derivadas del impacto de la tormenta Melissa que se encuentra ya afectando al país.

Su respuesta me dejó muy satisfecho. Dijo que, no solo ante esta eventualidad, sino que, siempre, esa Dirección tiene una plataforma operativa disponible para hacer. Hacer en el sentido de servir. El señor Edgar Féliz declaró que, diariamente, la institución que dirige sirve 177 mil raciones cocidas a personas precariadas. Asimismo, afirmó que, de 35 municipios donde había instalados Comedores Económicos cuando llegó al cargo, durante su gestión al frente de estos, los llevó a más de 150. Igual proliferación ha comportado el servicio de las cocinas móviles que también dispensan los Comedores Económicos.

Al sumar todo esto al hecho de que, sobre el doctor Féliz y su desempeño, nunca he oído ruido, no obstante ser esa área del Gobierno una de las señaladas como de las peores, antes de su gestión, en lo relativo a la forma en que manejaba las licitaciones, comprendí la razón de su permanencia en la función pública y de su promoción: su trayectoria y desempeño constituyen un servidor público ejemplar. Enhorabuena.