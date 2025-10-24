La política venezolana de Trump: ¿Será un madurismo sin Maduro?

La admisión del presidente Trump de que ha ordenado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, junto con los informes de que busca derrocar al dictador Nicolás Maduro, ha generado entusiasmo en los círculos prodemocráticos. Pero detengan la cerveza de celebración: Trump podría estar perfectamente conforme con un resultado de “madurismo sin Maduro”, que saque del poder al caudillo pero no instaure una verdadera democracia.

Trump ya ha desplegado 10,000 soldados y más de ocho buques de guerra en aguas del Caribe, cerca de Venezuela. Esta fuerza estadounidense ha hundido varias embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico, causando la muerte de al menos 27 sospechosos. Ahora, Trump dice que está considerando realizar ataques en territorio venezolano.

Funcionarios estadounidenses admiten en privado que Trump ya no solo busca frenar el narcotráfico y la migración ilegal, sino que también persigue la salida de Maduro. Afirman que el presidente ha decidido que Maduro no es confiable para ninguna negociación y que simplemente debe irse.

Pero no esperen una repetición de la invasión estadounidense de Panamá en 1989, que derrocó al general Manuel Antonio Noriega. Expertos militares me dicen que una invasión de Venezuela requeriría hasta 250,000 soldados estadounidenses —casi diez veces más que los que participaron en Panamá, donde muchos ya estaban apostados en bases militares estadounidenses—.

Esto se debe a que el ejército de Maduro es mucho más grande que el de Noriega, y el territorio venezolano es doce veces mayor que el panameño.

Además, Trump siempre ha sido un feroz crítico de las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Su lema de “Estados Unidos primero” se opone a librar “guerras ajenas”. Se opuso a la invasión de Afganistán. Más recientemente, lanzó un ataque aéreo contra la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Fordow sin poner tropas sobre el terreno, mostrando una clara aversión a arriesgar vidas estadounidenses.

Entonces, ¿qué es lo que Trump probablemente hará? Un escenario —aunque no el más probable— sería un ataque aéreo estadounidense dirigido contra un alto general venezolano acusado de narcotráfico, similar al ataque con dron que en 2020 mató al general iraní Qasem Soleimani.

Pero los expertos militares me dicen que eso sería muy difícil. Recuerden: Soleimani no fue asesinado por un dron estadounidense en Irán, sino durante una visita a Irak. Irán —al igual que Venezuela— tiene defensas antiaéreas contra drones. Sería difícil introducir un dron estadounidense en una gran ciudad venezolana.

Alternativamente, Trump podría lanzar un misil Tomahawk desde uno de los buques de guerra en el Caribe, dirigido contra una figura clave del régimen venezolano. Pero esos misiles no son tan precisos como los drones y podrían causar muchas víctimas civiles.

El escenario más probable: que Trump ordene un ataque aéreo limitado en una zona remota de Venezuela, tal vez contra una base del grupo narcoguerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Colombia, una pista militar venezolana o un laboratorio de cocaína en la selva.

Elliott Abrams, quien fue enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán durante el primer mandato de Trump, me dijo: “Tal vez haya un ataque contra una pista utilizada por avionetas que transportan drogas, o un laboratorio de drogas, o embarcaciones en un puerto venezolano”. Dijo que una invasión es improbable, “pero sí creo que Trump va a golpear a Venezuela”.

La escalada de Trump busca principalmente generar una fractura dentro de las fuerzas armadas venezolanas y empujarlas a derrocar a Maduro. Pero Abrams cree que esta estrategia sería mucho más efectiva si Trump buscara declaraciones más firmes a favor de la democracia por parte de los países latinoamericanos y europeos, y ofreciera una amnistía a los oficiales venezolanos.

“Trump debería decirle a los militares: ‘No van a ir a la cárcel. Solo tienen que ayudarnos a deshacernos de Maduro’, y debería obtener un acuerdo de la oposición para eso”, me dijo Abrams. “Ha habido amnistías en todas las transiciones democráticas de América Latina.”

Evan Ellis, experto en asuntos militares de América Latina y exfuncionario del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, me dijo que el presidente podría apoyar una solución negociada con funcionarios del régimen de Maduro. La condición: que Maduro se vaya, y que su sucesor se comprometa a frenar el narcotráfico y la migración ilegal, y a terminar la alianza de Venezuela con Rusia y China.

“Eso permitiría al presidente Trump declarar una victoria, incluso si no hay un verdadero cambio democrático, y [el ex candidato opositor] Edmundo González Urrutia no llega al poder”, me dijo Ellis.

González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del año pasado, según los cómputos electorales. Fue declarado perdedor de forma fraudulenta y forzado al exilio por Maduro.

De hecho, no me sorprendería que Trump optara por un resultado de “madurismo sin Maduro”.

Como populista enfocado en las drogas y la inmigración —no en la democracia—, Trump podría limitarse a declarar victoria y buscar un titular rápido para pasar al siguiente tema.

Debe ser presionado para que busque apoyo internacional al reconocimiento de la legítima victoria opositora del año pasado. A menos que base su política en resultados democráticos reales, Venezuela podría terminar cambiando a un dictador por otro.