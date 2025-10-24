No pasemos la página

Hace aproximadamente tres meses utilicé en este mismo espacio una expresión que me parece importante traer a colación nuevamente: “la sociedad dominicana pasa la página demasiado rápido”.

Lo sucedido hace poco más de una semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) me lo recordó con fuerza. Esa Alma Máter, que por tanto tiempo forjó una reputación sinónimo de tribulación, caos y desorden, había estado bastante tranquila en los últimos años. Sin embargo, el pasado jueves 15 de octubre un hombre (estudiante de esa casa de estudios superiores) ingresó armado al campus y disparó contra miembros de seguridad, provocando la muerte de dos de ellos.

Es alarmante saber que cualquier persona pueda entrar a un recinto académico con un arma y arremeter contra la vida de otros sin la menor contemplación. Allí conviven miles de estudiantes, docentes y empleados administrativos que, de un momento a otro, se vieron en peligro.

Aunque sabemos que la justicia seguirá su curso, lento como siempre, lo sucedido no puede quedar enterrado en el olvido ni desvanecerse en la opinión pública. Es demasiado grave, incluso solo imaginarlo. Así que, por favor, que no se pase la pagina.

La pregunta es: ¿cómo vamos a evitar situaciones de este tipo? ¿Qué medidas se van a tomar para preservar la seguridad de quienes trabajan y estudian en la UASD? Y pregunto mas allá,¿qué pasa con el control de armas en este país? ¿Por qué se reducen cada vez más los espacios que alguna vez llegamos a percibir como “completamente seguros”?

Lo que ocurrió en la UASD no debe ser visto como un hecho aislado, y mucho menos tenemos que esperar a que ocurra otra tragedia para tomar decisiones más firmes con relación a este tema, porque si pasamos la página demasiado rápido (como ya hemos visto) corremos el riesgo de que la historia se repita.